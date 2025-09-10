Babnet   Latest update 12:09 Tunis

قرار صادر عن أربعة وزارء يمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج نوع من منتجات فرد الشعر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c14ea93458d7.55120331_mkeoiqgphnjfl.jpg width=100 align=left border=0>
قرر وزراء التجارة وتنمية الصادرات والصحة والداخلية والمالية منع صنع أو توريد أوخزن أوترويج، ولو بصفة مجانية، منتجات فرد الشعر المحتوية على حامض الجـﻼيوكسيليك (acide glyoxylique).

وبرر الوزراء اتخاذ هذا القرار تبعا لتسجيل حاﻻت فشل كلوي على المستوى الوطني والدولي في صفوف بعض النساء والفتيات على إثر استعمال منتجات فرد الشعر المحتوية على هذا الحامض، وتأكيد هذه اﻵثار من قبل المصالح المختصة بوزارة الصحة.

ووفق ما صدر في العدد الاخير من، الرائد الرسمي التونسي، يتم حجز منتجات فرد الشعر التي تحتوي على حامض الجـﻼيوكسيليك وإتـﻼفها على نفقة المزود وسحب المنتجات غير مطابقة ﻷحكام هذا القرار من مختلف مسالك التوزيع، ويتحمل المصنعون والموردون والموزعون المصاريف المتعلقة بسحبها.

ويتعين على المصنعين والموردين والموزعين احترام ما جاء بهذا القرار حيث يتعرض كل مخالف ﻷحكامه للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.


