قرار صادر عن أربعة وزارء يمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج نوع من منتجات فرد الشعر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c14ea93458d7.55120331_mkeoiqgphnjfl.jpg width=100 align=left border=0>

قرر وزراء التجارة وتنمية الصادرات والصحة والداخلية والمالية منع صنع أو توريد أوخزن أوترويج، ولو بصفة مجانية، منتجات فرد الشعر المحتوية على حامض الجـﻼيوكسيليك (acide glyoxylique).



وبرر الوزراء اتخاذ هذا القرار تبعا لتسجيل حاﻻت فشل كلوي على المستوى الوطني والدولي في صفوف بعض النساء والفتيات على إثر استعمال منتجات فرد الشعر المحتوية على هذا الحامض، وتأكيد هذه اﻵثار من قبل المصالح المختصة بوزارة الصحة.

