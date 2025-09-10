:القسط الاول من مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بولاية بنزرت سينطلق خلال سبتمبر الجاري -مهدي بلحاج

وات - تحرير إبراهيم رابحي - أكد المدير العام المكلف بتسيير الإدارة العامة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بلحاج، إنطلاق إنجاز القسط الأول من مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ببنزرت، على طول 7 كلم خلال شهر سبتمبر الجاري .

وأضاف مهدي بلحاج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكلفة المالية الجملية للمشروع تقدر ب60 مليون دينار، منها 25 بالمائة من ميزانية الوكالة و75 بالمائة هبة ألمانية من البنك الألماني للتنمية وستمتد الاشغال على فترة 28 شهرا.

واشار إلى أن عناصر مشروع حماية الشريط الساحلي ببنزرت تتمثل في إنشاء 3 سنابل صخرية بإجمالي طول 1600 متر وإنجاز حاجز صخري بطول 590 متر ووضع العلامات الملاحية للسنابل وتعزيز وتغطية الجزء الخلفي من الحاجز الصخري وبدايات السنابل مع تدعيم الكثبان الرملية الحالية من جهة الميناء التجاري.



وبين مهدي بلحاج أنه تم الانتهاء من عملية جلب الحجارة التي ستستعمل في المشروع، إضافة إلى أخذ المقاييس اللازمة لإعداد الملف التنفيذي، و ذلك للتثبت من المنشآت وطولها وعرضها ،موضحا أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ستسعى إلى التسريع في أشغال حماية الشريط الساحلي ببنزرت، خاصة وأنها ستشهد توقفا خلال فترة الصيف، باعتبار أن الجهة تكون خلال هذه الفترة مزدحمة، والذي يتسبب في ضيق المساحات.وذكر مهدي بلحاج ، أن انجاز مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ببنزرت يهدف الى استرجاع بريق الشاطىء بالجهة ، إلى سابق عهده خاصة وأن البحر جرف الرمال والشواطئ، مبينا أنه مشروع صديق للبيئة وسيكون له ايجابيات من بينها حماية البنية التحتية والطرقات بالمنطقة .ولفت مهدي بلحاج إلى أن تقرير البنك الدولي الذي صدر في نوفمبر 2023، كشف أن البلاد التونسية تعدّ من بين أكثر البلدان في البحر الأبيض المتوسط عرضة لظاهرة الانجراف البحري، ممّا جعل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تضع خطّة للتدخل العاجل، للحد من ظاهرة الانجراف البحري بالشواطئ التونسية .من جانب آخر قال بلحاج إن هناك قسطا ثان من مشروع أشغال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ببنزرت، سيشمل جلب الرمال من أعماق البحار لاستصلاح الشواطئ لجعلها قبلة للسياح والمواطنين مثل مشاريع سابقة أنجزت بكل من معتمديات رفراف وسليمان وسوسة والتي مكنت من استقطاب السيّاح بهذه المناطق.