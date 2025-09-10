Babnet   Latest update 07:37 Tunis

اندلاع حريق على متن سفينة ثانية بأسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c11a432d1df2.06216706_mjleqhofigpkn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 06:18
      
أفادت هيئة أسطول الصمود المغاربي في منشور على فيسبوك بأن حريقا اندلع مساء أمس بالسفينة الأكبر ضمن اسطول الصمود وهي سفينة "ألما" الراسية بميناء سيدي بوسعيد
وقد تم التدخل بشكل فوري من قبل الوحدات الأمنية لمعاينة الوضع .
وتمت السيطرة على الحريق كما تم تأكيد اصرار المشاركين بالاسطول على الابحار نحو غزة.

يُشار إلى أن هذه السفينة تُعد من أبرز القطع المشاركة في "أسطول الصمود" المتجه إلى كسر الحصار على غزة في انتظار ما ستكشفه المصادر الأمنية من معطيات استنادا إلى المعاينات الأولية لما حصل في السفينة.







