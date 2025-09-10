اندلاع حريق على متن سفينة ثانية بأسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c11a432d1df2.06216706_mjleqhofigpkn.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت هيئة أسطول الصمود المغاربي في منشور على فيسبوك بأن حريقا اندلع مساء أمس بالسفينة الأكبر ضمن اسطول الصمود وهي سفينة "ألما" الراسية بميناء سيدي بوسعيد

وقد تم التدخل بشكل فوري من قبل الوحدات الأمنية لمعاينة الوضع .

وتمت السيطرة على الحريق كما تم تأكيد اصرار المشاركين بالاسطول على الابحار نحو غزة.

