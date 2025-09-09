الخطوط التونسية تتوقع اضطرابات جزئية في مواعيد رحلاتها من والى فرنسا المبرمجة غدا الاربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/tunisair2025.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الخطوط التونسية أنّ رحلاتها المبرمجة يوم غد الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من وإلى فرنسا قد تشهد اضطرابات جزئية، وذلك تبعًا للإشعار الصادر بشأن إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا.



وأكدت الناقلة الوطنية التزامها بمرافقة حرفائها وتقديم المساعدة اللازمة لهم في حال تسجيل أي تغيير على مواعيد الرحلات.

