Babnet   Latest update 20:54 Tunis

الخطوط التونسية تتوقع اضطرابات جزئية في مواعيد رحلاتها من والى فرنسا المبرمجة غدا الاربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/tunisair2025.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 19:31 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت الخطوط التونسية أنّ رحلاتها المبرمجة يوم غد الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من وإلى فرنسا قد تشهد اضطرابات جزئية، وذلك تبعًا للإشعار الصادر بشأن إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا.

وأكدت الناقلة الوطنية التزامها بمرافقة حرفائها وتقديم المساعدة اللازمة لهم في حال تسجيل أي تغيير على مواعيد الرحلات.



أرقام الاتصال للمسافرين

* من تونس: 77 77 10 81
* من تونس والخارج: 216 70 019 160
* من فرنسا: +33 1 85 15 07 81


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314558


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:38
15:52
12:24
05:57
04:28
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet38°
25° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-25
30°-24
31°-23
30°-23
31°-22
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   818,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    