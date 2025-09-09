Babnet   Latest update 04:55 Tunis

الداخلية: ما تم تداوله حول سقوط مسيرة على إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد لا أساس له من الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b20e83a3b33e1.37203304_ihfjopkmeqlgn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 04:55 قراءة: 0 د, 19 ث
      
افادت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها فجر الثلاثاء ،أن ما تم تداوله حول سقوط مسيرة على إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد لا أساس له من الصحة

واكد ذات البلاغ ان الوحدات الأمنية المختصة تولت معاينة آثار نشوب حريق في احدى سترات النجاة سرعان ما تمت السيطرة عليه .ولم يخلف لا أضرار بشرية ولا أضرار مادية باستثناء احتراق عدد من هاته السترات





Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314520


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:38
15:52
12:24
05:57
04:28
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-29
30°-25
30°-23
31°-23
32°-22
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 04:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    