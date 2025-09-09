الجمعية التونسية لقرى الأطفال تنظم تظاهرة يوم العلم تحت شعار "يوم أس و أس للناجحين"
تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" يوم 12 سبتمبر الجاري، تظاهرة يوم العلم تحت شعار "يوم أس و أس للناجحين"، بحضور إطارات الجمعية وثلة من الداعمين والمؤسسات الشريكة، وذلك في اطار الاحتفال بتميز وتفوق أبنائها من التلاميذ والطلبة والمتكوّنين في مختلف المستويات والاختصاصات الدراسية وترسيخا لثقافة النجاح والمثابرة والاجتهاد.
وأكدت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" في بلاغ لها اليوم، أن التظاهرة ستخصص لتكريم 147 طالب علم من منظوري قرى الاطفال التابعة للجمعية (قمرت وسليانة والمحرس وأكودة) ومكاتب دعم الأسرة (بالعلا وحاسي الفريد) من مختلف المستويات بعنوان السنة الدراسية 2024-2025.
وتهدف هذه التظاهرة التي تحرص الجمعية على تنظيمها كل سنة إلى فسح المجال أمام الداعمين للتعرف عن قرب على برامج الجمعية ونجاحات أبنائها والأثر الإيجابي لمساعدات الداعمين على الأطفال الفاقدين للسند والمهدّدين.
وتسعى الجمعية من خلال مراهنتها على مرافقة الأطفال والشباب المهدّدين في مسارهم الدراسي والتكويني إلى معاضدة جهود الدولة في التقليص من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة في تونس.
وأشارت الجمعية الى أن نسبة النجاح المدرسي لمحضونيها ارتفع إلى 74 بالمائة وأن 95 بالمائة من طلبة التعليم العالي حققوا نتائج باهرة كما بلغت نسبة النجاح في الباكالوريا هذه السنة 67 بالمائة، وهو"ما يبرز بوضوح التأثير الإيجابي والفعلي لمساهمات الداعمين على مستقبل أبنائها واندماجهم الناجح في المجتمع وتحويل التحديات إلى قصص نجاح في المجتمع ينسج خيوطها المنتفعون من برامج قرى "أس و أس" باقتدار في عديد المجالات التعليمية والمهنية"، وفق البلاغ.
وتعكف الجمعية حاليا تحت شعار "ازرع الأمل، بادر بالخير وساهم في قراية صغير" على تأمين عودة مدرسية وجامعية ناجحة لأكثر من 5268 طالب علم من منظوريها في كل مراحل التعليم وضمان تكافؤ الفرص لهم وتوفير كل أسباب النجاح والتميز في مساراتهم التعليمية والتكوينية على غرار كل أبناء تونس دون تمييز.
وتقدر تكاليف هذه العودة بأكثر من مليونين و741 ألف دينار فقط لتوفير الأدوات المدرسية (محافظ وكراسات وكتب و أقلام وغيرها) والملابس (ميدعات، وأزياء رياضية وأحذية..) يتوجب اقتناؤها بمناسبة هذه العودة.
ودعت الجمعيّة التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" إلى المشاركة في رفع التحدي بالتبرع عن بعد على الرابط http://sosve.tn/don-en-ligne/ والتحويلات البنكية والبريدية على حسابات الجمعية والقرى المبينة بالموقع الرسمي www.sosve.tn اعتبارا لارتفاع كلفة مستلزمات العودة المدرسية والجامعية من أدوات وملابس ومعاليم ترسيم ونقل وغذاء ورعاية صحية ونفسية يحتاجها الدارسون.
