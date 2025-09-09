الجمعية التونسية لقرى الأطفال تنظم تظاهرة يوم العلم تحت شعار "يوم أس و أس للناجحين"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" يوم 12 سبتمبر الجاري، تظاهرة يوم العلم تحت شعار "يوم أس و أس للناجحين"، بحضور إطارات الجمعية وثلة من الداعمين والمؤسسات الشريكة، وذلك في اطار الاحتفال بتميز وتفوق أبنائها من التلاميذ والطلبة والمتكوّنين في مختلف المستويات والاختصاصات الدراسية وترسيخا لثقافة النجاح والمثابرة والاجتهاد.

وأكدت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" في بلاغ لها اليوم، أن التظاهرة ستخصص لتكريم 147 طالب علم من منظوري قرى الاطفال التابعة للجمعية (قمرت وسليانة والمحرس وأكودة) ومكاتب دعم الأسرة (بالعلا وحاسي الفريد) من مختلف المستويات بعنوان السنة الدراسية 2024-2025.

وتهدف هذه التظاهرة التي تحرص الجمعية على تنظيمها كل سنة إلى فسح المجال أمام الداعمين للتعرف عن قرب على برامج الجمعية ونجاحات أبنائها والأثر الإيجابي لمساعدات الداعمين على الأطفال الفاقدين للسند والمهدّدين.

