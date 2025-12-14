صفاقس تحي الذكرى التاسعة لاستشهاد المهندس محمد الزواري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693f11d1b37dd1.43295613_ilnjphogfkeqm.jpg width=100 align=left border=0>

أحيت اليوم الأحد، الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس ، بساحة باب الديوان وسط مدينة صفاقس، الذكرى التاسعة، لإستشهاد المهندس، محمد الزواري، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمنظمات بالجهة.



وأفادت الكاتبة العامة للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بصفاقس، سناء السماوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن " إحياء ذكرى استشهاد، المهندس محمد الزواري، الذي دأبت العمادة على تنظيمه منذ إستشهاده سنة 2016، يهدف إلى تخليد الإرث العلمي للشهيد، وترسيخ مبدأ أن القضية الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، لدى الناشئة".









وأكدت على أنه "أصبح من الواجب تعريف الجيل الجديد بالإرث الهندسي الكبير الذي خلده الشهيد محمد الزواري، في صناعة الطائرات، سيما في ظل العالم الرقمي، وما يشهده من تطور تكنلوجي ".



وخلصت إلى القول أن "دور العمادة الوطنية للمهندسين التونسيين، هو إبراز القيمة العلمية والمحافظة عليها، والتأكيد على بصمة المهندس في النهوض بالقطاع الهندسي، وإيجاد حلول للقضية الفلسطينية ".

وقد راوح برنامج إحياء الذكرى التاسعة لاستشهاد الشهيد محمد الزواري، بين البعد الثقافي، والتكنولوجي، وتضمن ورشات في صناعة الطائرات للأطفال، بالتعاون مع نادي طيران الجنوب، وأخرى للتعريف بالشهيد وبإرثه العلمي في مجال هندسة الطائرات، وبنادي طيران الجنوب، وبالإرث الفلسطيني، فضلا عن مسابقة إفتراضية في الطيران النموذجي عبر إستعمال تقنية المحاكاة، وإبراز التراث الفلسطيني، فضلا عن معرض صور توثيقية.

يذكر أن الشهيد المهندس محمد الزواري، الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي أيادي الغدر الصهوينية أمام منزله بولاية صفاقس في 15 ديسمبر من سنة 2016، هو مهندس تونسي، ولد صفاقس، كان عضوًا في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، وأشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع في كتائب القسام، والتي أطلق عليها اسم أبابيل1. وأكدت على أنه "أصبح من الواجب تعريف الجيل الجديد بالإرث الهندسي الكبير الذي خلده الشهيد محمد الزواري، في صناعة الطائرات، سيما في ظل العالم الرقمي، وما يشهده من تطور تكنلوجي ".وخلصت إلى القول أن "دور العمادة الوطنية للمهندسين التونسيين، هو إبراز القيمة العلمية والمحافظة عليها، والتأكيد على بصمة المهندس في النهوض بالقطاع الهندسي، وإيجاد حلول للقضية الفلسطينية ".وقد راوح برنامج إحياء الذكرى التاسعة لاستشهاد الشهيد محمد الزواري، بين البعد الثقافي، والتكنولوجي، وتضمن ورشات في صناعة الطائرات للأطفال، بالتعاون مع نادي طيران الجنوب، وأخرى للتعريف بالشهيد وبإرثه العلمي في مجال هندسة الطائرات، وبنادي طيران الجنوب، وبالإرث الفلسطيني، فضلا عن مسابقة إفتراضية في الطيران النموذجي عبر إستعمال تقنية المحاكاة، وإبراز التراث الفلسطيني، فضلا عن معرض صور توثيقية.يذكر أن الشهيد المهندس محمد الزواري، الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي أيادي الغدر الصهوينية أمام منزله بولاية صفاقس في 15 ديسمبر من سنة 2016، هو مهندس تونسي، ولد صفاقس، كان عضوًا في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، وأشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع في كتائب القسام، والتي أطلق عليها اسم أبابيل1.