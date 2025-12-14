تطاوين: انطلاق الشباك الموحد للحجيج لموسم 1447 هـ / 2026 م لفائدة 133 حاجًا وحاجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693edc771fe044.83728649_ojfhplinkgmqe.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت صباح اليوم الأحد، بالمركّب الثقافي بتطاوين، فعاليات تركيز الشباك الموحد للحجيج بولاية تطاوين لموسم 1447 هـ / 2026 م، وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الدينية، وبالشراكة مع شركة الخطوط الجوية التونسية، وفرع البريد التونسي، وعدد من شركات الإقامة، إلى جانب بعض فروع البنوك بالجهة.



وأكّدت المندوبة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين، وريدة عبد المومن، في تصريح لصحفي "وات" بتطاوين، أنّ كافة الإجراءات تمت في ظروف طيبة، وبسلاسة وتنظيم محكم، مبيّنة أنّ جميع الحجيج المسجلين لهذا الموسم، والبالغ عددهم 133 حاجًا وحاجة، تمكنوا من التعرف على مختلف المراحل التقنية والتنظيمية الخاصة بالحج.









وأضافت عبد المومن أنّ الإجراءات تتمثل أساسًا في تأمين تذاكر السفر، والاشتراكات المتعلقة بالسكن والإقامة بالبقاع المقدسة، مشيرة إلى أنّ رحلة الذهاب الوحيدة ستنطلق يوم 9 ماي 2026، على أن تكون العودة يوم 2 جوان 2026، وذلك عبر مطار جربة جرجيس الدولي.



وفي السياق ذاته، أوضحت أنّ 114 حاجًا وحاجة فقط استكملوا إجراءاتهم اليوم بالشباك الموحد، في حين يعود عدم استكمال بقية الحجيج لإجراءاتهم إلى أسباب مختلفة، من بينها انتظار صدور جوازات السفر أو تعذّر الحضور، مؤكّدة أن بإمكان المعنيين استكمال إجراءاتهم بأي شباك موحد في ولايات أخرى.



كما أفادت المندوبة الجهوية بأنّ الحرص متواصل، على غرار كل موسم، على توفير جملة من التسهيلات والإيضاحات المتعلقة بالحج، من خلال تنظيم دروس توعوية لفائدة الحجيج. وأشارت إلى أنّ دفعة من الدروس ستنطلق بداية من يوم غد الاثنين، على مرحلتين، الأولى قبل شهر رمضان، والثانية بعده، وقد تمّ إعلام جميع الحجيج بمواعيدها، على أن يؤمنها عدد من الوعاظ المختصين. وأضافت عبد المومن أنّ الإجراءات تتمثل أساسًا في تأمين تذاكر السفر، والاشتراكات المتعلقة بالسكن والإقامة بالبقاع المقدسة، مشيرة إلى أنّ رحلة الذهاب الوحيدة ستنطلق يوم 9 ماي 2026، على أن تكون العودة يوم 2 جوان 2026، وذلك عبر مطار جربة جرجيس الدولي.وفي السياق ذاته، أوضحت أنّ 114 حاجًا وحاجة فقط استكملوا إجراءاتهم اليوم بالشباك الموحد، في حين يعود عدم استكمال بقية الحجيج لإجراءاتهم إلى أسباب مختلفة، من بينها انتظار صدور جوازات السفر أو تعذّر الحضور، مؤكّدة أن بإمكان المعنيين استكمال إجراءاتهم بأي شباك موحد في ولايات أخرى.كما أفادت المندوبة الجهوية بأنّ الحرص متواصل، على غرار كل موسم، على توفير جملة من التسهيلات والإيضاحات المتعلقة بالحج، من خلال تنظيم دروس توعوية لفائدة الحجيج. وأشارت إلى أنّ دفعة من الدروس ستنطلق بداية من يوم غد الاثنين، على مرحلتين، الأولى قبل شهر رمضان، والثانية بعده، وقد تمّ إعلام جميع الحجيج بمواعيدها، على أن يؤمنها عدد من الوعاظ المختصين.