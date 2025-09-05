Babnet   Latest update 20:32 Tunis

قرار قضائي في حق القاضي مراد المسعودى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a05a7e72d2e9.20264042_jqopmiklnhfge.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 19:11 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قررت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، حجز قضية القاضي المعفى ورئيس جمعية القضاة الشبان سابقًا مراد المسعودي، للنظر في قبول مطلب الاعتراض شكلًا من عدمه.

وكان محامي المسعودي قد تقدم باعتراض على حكم غيابي صدر في شأنه، قضى بسجنه 8 أشهر بتهم تتعلق بـ تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب وجمع التزكيات.



يُذكر أن السلطات قامت بتاريخ 15 أوت المنقضي بإيقاف مراد المسعودي وإيداعه السجن، تنفيذًا لـ منشور تفتيش صادر في شأنه.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314381


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:55
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
35°-23
34°-25
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    