قرار قضائي في حق القاضي مراد المسعودى
قررت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، حجز قضية القاضي المعفى ورئيس جمعية القضاة الشبان سابقًا مراد المسعودي، للنظر في قبول مطلب الاعتراض شكلًا من عدمه.
وكان محامي المسعودي قد تقدم باعتراض على حكم غيابي صدر في شأنه، قضى بسجنه 8 أشهر بتهم تتعلق بـ تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب وجمع التزكيات.
يُذكر أن السلطات قامت بتاريخ 15 أوت المنقضي بإيقاف مراد المسعودي وإيداعه السجن، تنفيذًا لـ منشور تفتيش صادر في شأنه.
