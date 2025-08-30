سامي الطرابلسي يعلن قائمة المنتخب التونسي لمواجهتي ليبيريا وغينيا الاستوائية في تصفيات المونديال
أعلن مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سامي الطرابلسي، اليوم، عن القائمة الرسمية للاعبين الذين ستتم دعوتهم للمشاركة في مباراتي الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلاقي المنتخب التونسي ليبيريا يوم 4 سبتمبر بملعب رادس، ثم يواجه غينيا الاستوائية يوم 8 سبتمبر بملابو.
القائمة عرفت دعوة أولى لكل من إسماعيل الغربي، متوسط ميدان نادي براغا البرتغالي، ومعتز النفاتي، الظهير الأيمن لنوركوبينغ السويدي، ما اعتُبر خطوة جديدة نحو ضخ دماء شابة في تشكيلة المنتخب.
أسماء اللاعبين المدعوين:حراس المرمى:
* أيمن دحمان
* بشير بن سعيد
* نور الدين الفرحاتي
خط الدفاع:
* ياسين مرياح
* منتصر الطالبي
* ديلان برون
* علاء غرام
* معتز النفاتي (دعوة أولى)
* يان فاليري
* علي العابدي
* مرتضى بن وناس
* محمد أمين بن حميدة
خط الوسط:
* عيسى العيدوني
* محمد علي بن رمضان
* حنبعل المجبري
* فرجاني ساسي
* محمد الحاج محمود
* فراس بالعربي
* إسماعيل الغربي (دعوة أولى)
* إلياس سعد
* إلياس العاشوري
خط الهجوم:
* نعيم السليتي
* عمر العيوني
* حازم المستوري
* فراس شواط
* سيباستيان تونكتي
