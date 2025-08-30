سامي الطرابلسي يعلن قائمة المنتخب التونسي لمواجهتي ليبيريا وغينيا الاستوائية في تصفيات المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b2d520bad2a6.69376624_kqoiglmhfpnje.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سامي الطرابلسي، اليوم، عن القائمة الرسمية للاعبين الذين ستتم دعوتهم للمشاركة في مباراتي الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلاقي المنتخب التونسي ليبيريا يوم 4 سبتمبر بملعب رادس، ثم يواجه غينيا الاستوائية يوم 8 سبتمبر بملابو.





