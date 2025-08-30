Babnet   Latest update 15:08 Tunis

قائمة المنتخب التونسي الرديف بمناسبة مباراتي مصر الوديتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b2fbaa261a55.98181793_gflmnkqojihpe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Août 2025 - 14:23 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن الناخب الوطني سامي الطرابلسي اليوم السبت عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي الرديف لكرة القدم، وذلك استعدادًا للمباراتين الوديتين ضد المنتخب المصري يومي 6 و9 سبتمبر 2025 بمدينة الإسماعيلية.

حراسة المرمى:

عبد السلام الحلاوي – صبري بن حسن – أنس الخرادني

أخبار ذات صلة:
سامي الطرابلسي يعلن قائمة المنتخب التونسي لمواجهتي ليبيريا وغينيا الاستوائية في تصفيات المونديال...

خط الدفاع:
محمد دراغر – غيث الزعلوني – حمزة بن عبدة – مروان الصحراوي – محمد النصراوي – رائد الشيخاوي – أنيس دوبال – أمين الشارني

وسط الميدان:
غيلان الشعلالي – معتز الزمزمي – تيلاميو زايون – شهاب الجبالي – لؤي الترايعي – معز الحاج علي – أيمن الحرزي

خط الهجوم:
أشرف الجبري – خليل العياري – أنس الحاج محمد – فارس بوسنينة – نسيم الدنداني – أحمد أولاد باهية – يوسف سنانة


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314119


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 أوت 2025 | 7 ربيع الأول 1447
دخول الخريف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:23
18:52
16:00
12:27
05:49
04:18
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
42°-25
31°-24
31°-22
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    