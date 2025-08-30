قائمة المنتخب التونسي الرديف بمناسبة مباراتي مصر الوديتين
أعلن الناخب الوطني سامي الطرابلسي اليوم السبت عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي الرديف لكرة القدم، وذلك استعدادًا للمباراتين الوديتين ضد المنتخب المصري يومي 6 و9 سبتمبر 2025 بمدينة الإسماعيلية.
حراسة المرمى:
حراسة المرمى:
عبد السلام الحلاوي – صبري بن حسن – أنس الخرادني
خط الدفاع:
محمد دراغر – غيث الزعلوني – حمزة بن عبدة – مروان الصحراوي – محمد النصراوي – رائد الشيخاوي – أنيس دوبال – أمين الشارني
وسط الميدان:
غيلان الشعلالي – معتز الزمزمي – تيلاميو زايون – شهاب الجبالي – لؤي الترايعي – معز الحاج علي – أيمن الحرزي
خط الهجوم:
أشرف الجبري – خليل العياري – أنس الحاج محمد – فارس بوسنينة – نسيم الدنداني – أحمد أولاد باهية – يوسف سنانة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314119