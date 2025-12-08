Babnet   Latest update 16:50 Tunis

الاتحاد الافريقي لكرة القدم ولجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 يكشفان عن التميمة الرسمية "للكان"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6936f378748946.27785495_ejlipofhqgknm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 16:48 قراءة: 1 د, 28 ث
      
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ولجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025" عن التميمة الرسمية للمسابقة القارية التي ستقام من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.
وأكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، في بلاغ اورده اليوم الاثنين عبر موقعه الرسمي، عن اطلاق شخصية "أسد" الذي يجسّد رمزا نابضا بالفخر الإفريقي وشغف كرة القدم.
وأضاف البلاغ ان "أسد" الذي استلهم من الأسد الأطلسي، يعدّ أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، وشخصية موحّدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة.

ويحمل اسم "أسد" معنى القوة والفخر والأصالة الثقافية، وهي قيم تلامس مشاعر الجماهير في المغرب وإفريقيا بأسرها.

ويجسد "أسد"، بصفته سفيرا للبطولة، الفرح والشغف والطاقة التي تتميز بها أعرق منافسة كروية في القارة، وسيضطلع بدور محوري في بناء ارتباط وجداني مع الجماهير، والتفاعل معها بمختلف أعمارها، خاصة الأطفال والعائلات الذين يعدّون جزءا أساسيّا من ثقافة كرة القدم ومستقبلها.
وسيلعب "أسد" دورا رائدا في تعزيز تفاعل الجماهير داخل الملاعب ومناطق المشجعين والفعاليات المجتمعية، كما سيدعم الحملات التسويقية والترويجية عالميّا، وسيثري المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية، ويسهم في ترسيخ الهوية البصرية طويلة الأمد لـ"الكاف".
وترتكز الهوية البصرية لتميمة "أسد" على شخصية ودودة وشابّة، تعكس ملامحها المعبرة وشخصيتها الحيوية الدفء والإبداع والتنوع في إفريقيا، كما ينسجم نظام الألوان والأسلوب العام بشكل كامل مع هوية كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، بما يضمن مظهرا موحّدا وحيويّا للبطولة.
وقد تم تصميم "أسد" ليكون تميمة للبطولة الحالية وملهما لمستقبل كرة القدم الإفريقية، إذ سيواصل الظهور في برامج القاعدة والتطوير الشبابي التابعة لـ"الكاف"، ومبادرات كرة القدم في المدارس والمجتمعات، إضافةً إلى محتويات رقمية مستقبلية.
وبصفته سفيرا طويل الأمد لكرة القدم الإفريقية، يهدف "أسد" إلى إلهام الجيل القادم في مختلف أنحاء القارة.
ومع قيادة "أسد"، يتوقّع أن تقدم كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 تجربة لا تنسى تحتفي بالوحدة والفخر وقوة كرة القدم الإفريقية.
ويمثل الكشف عن التميمة الرسمية خطوة بارزة في ترسيخ هوية البطولة وتعميق أثرها الثقافي.


