أسطول الصمود يدعو القباطنة والربابنة وميكانيكيي السفن والبحّارة وطواقم السفن في كافة دول المغرب العربي إلى الانضمام إليه

دعا المشرفون على "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار على غزّة"، اليوم الجمعة، القباطنة والربابنة وميكانيكيي السفن والبحّارة وطواقم السفن في كافة دول المغرب العربي إلى الانضمام إلى المبادرة التي تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أهل غزّة ودعم صمودهم في وجه سياسات التجويع والإبادة.



كما وجه المشرفون على أسطول الصمود، في بلاغ أصدروه اليوم، الدعوة إلى كل أبناء البحر، ممّن يؤمنون بحقّ الشعوب في الحياة الكريمة، للمشاركة في هذا العمل الإنساني والتطوع بخبراتهم وجهودهم في سبيل هذه الرسالة النبيلة.

