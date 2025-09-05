Babnet   Latest update 11:45 Tunis

أسطول الصمود يدعو القباطنة والربابنة وميكانيكيي السفن والبحّارة وطواقم السفن في كافة دول المغرب العربي إلى الانضمام إليه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68baba4ea1dec8.22186196_fplghiqkenjom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 11:20 قراءة: 0 د, 54 ث
      
دعا المشرفون على "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار على غزّة"، اليوم الجمعة، القباطنة والربابنة وميكانيكيي السفن والبحّارة وطواقم السفن في كافة دول المغرب العربي إلى الانضمام إلى المبادرة التي تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أهل غزّة ودعم صمودهم في وجه سياسات التجويع والإبادة.

كما وجه المشرفون على أسطول الصمود، في بلاغ أصدروه اليوم، الدعوة إلى كل أبناء البحر، ممّن يؤمنون بحقّ الشعوب في الحياة الكريمة، للمشاركة في هذا العمل الإنساني والتطوع بخبراتهم وجهودهم في سبيل هذه الرسالة النبيلة.



وأوضحوا أنه بالإمكان الانضمام إلى هذه المبادرة من خلال التواصل عبر القنوات الرسمية للأسطول وتعمير استمارة في الغرض.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن ينطلق أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، من تونس يوم 7 سبتمبرالجاري في اتجاه غزة ، بعد انضمام الأسطول العالمي الذى كان قد انطلق من برشلونة يوم 1 سبتمبر .

وكان أعضاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة قد أعلنوا مطلع أوت المنقضي عن انطلاق الاستعدادات اللوجستية للإبحار نحو القطاع على أن يكون الانطلاق من إسبانيا يوم 31 أوت 2025 ومن تونس يوم 4 سبتمبر 2025 بمشاركة ناشطين من أكثر من 40 دولة.


