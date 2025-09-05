المنستير: وفاة طفلين وإصابة والدهما في حادث مرور أليم بسيدي بنور
جد مساء أمس حادث مرور أليم تمثل في اصطدام عنيف بين سيارتين عائليتين بالطريق الحزامية بمدينة سيدي بنور من ولاية المنستير تسبب في وفاة طفلين يبلغان 13 سنة و6 سنوات وإصابة والدهما، إضافة إلى عدد من الاصابات الاخرى غير الخطيرة.
وتتمثل صورة الحادث وفق عدد من شهود العيان في قيام سائق سيارة على وجه الكراء قادمة من مدينة المهدية بمجاوزة ممنوعة بسرعة عالية في أحد المنعرجات واصطدامه بعنف بسيارة قادمة من .الاتجاه المعاكس بإتجاه سيدي بنور على متنها كهل مرفوق بطفليه.
وتتمثل صورة الحادث وفق عدد من شهود العيان في قيام سائق سيارة على وجه الكراء قادمة من مدينة المهدية بمجاوزة ممنوعة بسرعة عالية في أحد المنعرجات واصطدامه بعنف بسيارة قادمة من .الاتجاه المعاكس بإتجاه سيدي بنور على متنها كهل مرفوق بطفليه.
وأدى الحادث إلى وفاة الطفلين وإصابة والدهما بجروح في حين تعرض سائق السيارة الاخرى ومرافقوه وهم ثلاثة شبان وفتاة إيطالية الجنسية إلى إصابات خفيفة.
وقد تولت وحدات الحماية المدينة نقل الطفلين المتوفيين ووالدهما وعدد من المصابين من ركاب السيارة الثانية إلى المستشفيات المجاورة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314350