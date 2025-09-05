المنستير: وفاة طفلين وإصابة والدهما في حادث مرور أليم بسيدي بنور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg width=100 align=left border=0>

جد مساء أمس حادث مرور أليم تمثل في اصطدام عنيف بين سيارتين عائليتين بالطريق الحزامية بمدينة سيدي بنور من ولاية المنستير تسبب في وفاة طفلين يبلغان 13 سنة و6 سنوات وإصابة والدهما، إضافة إلى عدد من الاصابات الاخرى غير الخطيرة.



وتتمثل صورة الحادث وفق عدد من شهود العيان في قيام سائق سيارة على وجه الكراء قادمة من مدينة المهدية بمجاوزة ممنوعة بسرعة عالية في أحد المنعرجات واصطدامه بعنف بسيارة قادمة من .الاتجاه المعاكس بإتجاه سيدي بنور على متنها كهل مرفوق بطفليه.

