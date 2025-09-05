Babnet   Latest update 09:52 Tunis

الجبابلي: تم التلاعب بتصريحاتي وهذه مستجدات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671bc03a58ebe5.89949834_hqfplejimokng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 09:25 قراءة: 0 د, 41 ث
      
نفى المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، التصريحات التي نُسبت إليه مساء أمس وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنّه تم التلاعب بمحتواها.

وأوضح الجبابلي، في مداخلة إذاعية صباح اليوم الجمعة ببرنامج ناس الديوان، أنّ الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أذن بها رئيس الجمهورية منذ أكتوبر الماضي ما تزال متواصلة، مشيرا إلى أنّها مكّنت من الإطاحة بعدد من كبار المتورطين في الترويج والتهريب.



وأضاف أنّه تم أيضا إيقاف عدد من الأشخاص الضالعين في هذه الشبكات، مؤكدا أنّ العمليات الأمنية المشتركة بين وحدات الأمن والحرس الوطنيين متواصلة لاستهداف تجار ومهرّبي المخدرات.

ويُذكر أنّه تم تداول تصريحات "مضللة" نسبت إلى العميد الجبابلي، جاء فيها أنّ "تونس شهدت ليلة استثنائية عاش خلالها الأمن واحدة من أصعب وأخطر العمليات ضد شبكات المخدرات".



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314356


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:56
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
35°-24
35°-26
36°-27
39°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    