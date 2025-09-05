الجبابلي: تم التلاعب بتصريحاتي وهذه مستجدات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات
نفى المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، التصريحات التي نُسبت إليه مساء أمس وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنّه تم التلاعب بمحتواها.
وأوضح الجبابلي، في مداخلة إذاعية صباح اليوم الجمعة ببرنامج ناس الديوان، أنّ الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أذن بها رئيس الجمهورية منذ أكتوبر الماضي ما تزال متواصلة، مشيرا إلى أنّها مكّنت من الإطاحة بعدد من كبار المتورطين في الترويج والتهريب.
وأضاف أنّه تم أيضا إيقاف عدد من الأشخاص الضالعين في هذه الشبكات، مؤكدا أنّ العمليات الأمنية المشتركة بين وحدات الأمن والحرس الوطنيين متواصلة لاستهداف تجار ومهرّبي المخدرات.
ويُذكر أنّه تم تداول تصريحات "مضللة" نسبت إلى العميد الجبابلي، جاء فيها أنّ "تونس شهدت ليلة استثنائية عاش خلالها الأمن واحدة من أصعب وأخطر العمليات ضد شبكات المخدرات".
