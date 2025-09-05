الجبابلي: تم التلاعب بتصريحاتي وهذه مستجدات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671bc03a58ebe5.89949834_hqfplejimokng.jpg width=100 align=left border=0>

نفى المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، التصريحات التي نُسبت إليه مساء أمس وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنّه تم التلاعب بمحتواها.



وأوضح الجبابلي، في مداخلة إذاعية صباح اليوم الجمعة ببرنامج ناس الديوان، أنّ الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أذن بها رئيس الجمهورية منذ أكتوبر الماضي ما تزال متواصلة، مشيرا إلى أنّها مكّنت من الإطاحة بعدد من كبار المتورطين في الترويج والتهريب.

