Babnet   Latest update 07:06 Tunis

فتح باب التسجيل في قسم "قرطاج السينما الواعدة ضمن أيام قرطاج السينمائية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fdd142d9f4eb8.94986263_kfpionlqmgehj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 07:06 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت اللجنة المنظمة لأيام قرطاج السينمائية، يوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في قسم "قرطاج السينما الواعدة" للدورة السادسة والثلاثين من المهرجان، التي ستنتظم من 13 إلى 20 ديسمبر 2025.

ويشارك ضمن هذا القسم الذي يهدف من خلاله القائمون على التظاهرة إلى دعم المواهب الشابة الصاعدة في مجال السينما، طلبة مدارس السينما من مختلف أنحاء العالم من خلال أعمالهم السينمائية.

وفي بلاغ نُشر على صفحة المهرجان، تم تحديد تاريخ 30 سبتمبر كأخر أجل لتقديم الترشحات ضمن هذا القسم، كما يتواصل فتح باب الترشحات للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة إلى غاية 15 سبتمبر الجاري، أما المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة فيتواصل فتح باب الترشح للمشاركة فيها إلى حدود 30 سبتمبر.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة من أيام قرطاج السينمائية ستُكرّم الموسيقار والدراماتورج والممثل والصحفي اللبناني زياد الرحباني  الذي فقدته الساحة الثقافية العربية يوم 26 جويلية 2025.
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314349


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:56
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-24
35°-24
35°-26
36°-27
39°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    