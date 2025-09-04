فتح باب التسجيل في قسم "قرطاج السينما الواعدة ضمن أيام قرطاج السينمائية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fdd142d9f4eb8.94986263_kfpionlqmgehj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت اللجنة المنظمة لأيام قرطاج السينمائية، يوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في قسم "قرطاج السينما الواعدة" للدورة السادسة والثلاثين من المهرجان، التي ستنتظم من 13 إلى 20 ديسمبر 2025.



ويشارك ضمن هذا القسم الذي يهدف من خلاله القائمون على التظاهرة إلى دعم المواهب الشابة الصاعدة في مجال السينما، طلبة مدارس السينما من مختلف أنحاء العالم من خلال أعمالهم السينمائية.

