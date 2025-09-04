فتح باب التسجيل في قسم "قرطاج السينما الواعدة ضمن أيام قرطاج السينمائية"
أعلنت اللجنة المنظمة لأيام قرطاج السينمائية، يوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في قسم "قرطاج السينما الواعدة" للدورة السادسة والثلاثين من المهرجان، التي ستنتظم من 13 إلى 20 ديسمبر 2025.
ويشارك ضمن هذا القسم الذي يهدف من خلاله القائمون على التظاهرة إلى دعم المواهب الشابة الصاعدة في مجال السينما، طلبة مدارس السينما من مختلف أنحاء العالم من خلال أعمالهم السينمائية.
ويشارك ضمن هذا القسم الذي يهدف من خلاله القائمون على التظاهرة إلى دعم المواهب الشابة الصاعدة في مجال السينما، طلبة مدارس السينما من مختلف أنحاء العالم من خلال أعمالهم السينمائية.
وفي بلاغ نُشر على صفحة المهرجان، تم تحديد تاريخ 30 سبتمبر كأخر أجل لتقديم الترشحات ضمن هذا القسم، كما يتواصل فتح باب الترشحات للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة إلى غاية 15 سبتمبر الجاري، أما المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة فيتواصل فتح باب الترشح للمشاركة فيها إلى حدود 30 سبتمبر.
وجدير بالذكر أن هذه الدورة من أيام قرطاج السينمائية ستُكرّم الموسيقار والدراماتورج والممثل والصحفي اللبناني زياد الرحباني الذي فقدته الساحة الثقافية العربية يوم 26 جويلية 2025.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314349