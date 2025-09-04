بيانُ الخارجية التونسية شجاع — ويتعيّن أن تتبعه إجراءات حاسمة

كريم السليتي (*)



بغضّ النظر عن تفاصيل الملابسات، الذي قام بالجريمة الشنيعة في مرسيليا هو جهاز الشرطة الفرنسي ضد مهاجر تونسي أعزل. لا حاجة هنا لسرد روايات تبريرية — المطلوب تحقيق شفاف ومساءلة حاسمة، فتغطية الحادث أظهرت أن الرجل قُتل بدم بارد بعد تدخل أمني.



وفي ما يلي إجراءات عملية (ضرورية وإن تأخّرت):



هذا ليس حادثًا معزولًا، بل يندرج ضمن مناخ أوسع من. وتكرار حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية أثارت غضبًا واسعًا داخل فرنسا (أنموذج حي).كان قويًا وشجاعًا ومشرفًا جدًا، وقد استُتبع باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية لإبلاغه احتجاج تونس على هذه الجريمة النكراء والمطالبة بتحقيق شفاف ونزيه يضمن حقوق الضحية.غير أن التجربة العملية تُعلّمنا أن— الشريك الأجنبي يتفاعل بجدية حين تتبعه خطوات دبلوماسية وقانونية وقياس تكلفة فعلية.من الأمثلة العملية على ذلك، أن دولًا إفريقية اتخذتفي خلافات مع باريس خلال الأعوام الأخيرة: سحب السفراء أو تعليق اتفاقيات اقتصادية أو ثقافية أو أمنية أو إدارية أو مراجعة امتيازات دبلوماسية صار واحدًا من أدوات الضغط التي استخدمتها دول مثلعند توتر العلاقات. هذه السلوكيات تُظهر أنفي فرض وقائع جديدة على طاولة الجانب الآخر.بناءً على ذلك، فإن— لكن عليه أن يُتبععلى المستوى الشعبي والجمعياتي والرسمي.ولنكن صريحين مع أنفسنا، هناكتأخر كثيرا تطبيقها. وسبقتنا إليها دول إفريقية كثيرة — كنا نسخر في الماضي من مفهوم السيادة لديها وهي تتضمن قواعد عسكرية فرنسية — لكن انظروا اليوم إلى ما وصلت إليه من، وفرض سيادتها على أراضيها.فتح ملف وطني لمراجعة أسماء الشوارع والميادين التي تمجّد رموزًا استُخدمت لتبرير الاستعمار أو تثير الجدل، واستبدالها تدريجيًا بأسماء تاريخية أو وطنية من صميم هويتنا.خطة زمنية لتعريب لافتات المؤسسات والإشهار والإعلانات عبر حوافز تشجيعية وإجراءات إدارية مسهلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع حملة توعية تقودها الجمعيات والمجتمع المدني.حثّ القنوات الإذاعية والتلفزية على الامتناع عن الابتذال اللغوي بخلط لهجتنا التونسية بعبارات فرنسية، مع تشجيع الإنتاج البرامجي الوطني الذي يعزز الهوية.سياسة تعليمية تعطي الأولوية للغتنا الوطنية والرسمية، مع تعزيز الإنجليزية كلغة عالمية عملية وداعمة للعربية، وإعادة صياغة مكانة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية.إلزامها باستخدام اللغة الوطنية في المراسلات والتقارير وكراسات الشروط والوثائق الرسمية الموجهة للعموم.فتح تحقيق ثقافي وقانوني في نشاطوإعادة التفاوض على شروط عمله أو تقييد نشاطاته إذا تجاوز نطاق الثقافة.دراسة جدية لتعليق أو مراجعة المشاركة في الهياكل الثقافية الدولية التي تعزز التبعية اللغوية والثقافية.إيقاف التعاون الإداري مع فرنسا في التكوين، بعد أن أثبت أنه يكرّس الفقاعة الفرنكوفونية.إن تبني هذه التوصيات سيُحوّلعلى الجانب الفرنسي إن امتنع عن الشفافية أو العدالة. كما أنها تساهم فيبأدوات قانونية وثقافية، لا بمجرد شعارات.هذا فضلًا عنوضمان حضورها القوي في الفضاء العام، وفي البرامج التعليمية والاقتصادية والإدارية بما يحقق اكتمال السيادة الوطنية.— لكن يتعين أن تُستتبعضمن جدول زمني وقابل للقياس. لا نريد الاكتفاء بكلمة دون أثر؛ بل نريد، وتثبت أن الدولة تأخذ مسألة الإساءة لمواطنيها وكرامتهم بجدّية.كاتب وباحث تونسي في الإصلاح الإداري