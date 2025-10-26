Babnet   Latest update 09:20 Tunis

محمد رمضان يكشف عن تعاون فني غير مسبوق مع لارا ترامب ويعلن مشاركة حفيدة الرئيس الأمريكي في الكليب الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fdda831a0190.05274027_imjolgpeknqhf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 09:20 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن مفاجأة فنية عالمية من العيار الثقيل، تمثّلت في كشفه عن مشروع غنائي مشترك يجمعه بـ لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض ولقائه بعائلة الرئيس.

وقال رمضان في تصريحاته لبرنامج "ET بالعربي" إنه قام بتصوير أول أغنية مشتركة مع لارا ترامب، من المقرر طرحها الشهر المقبل، مؤكدا أنها التجربة الأولى لها في عالم الغناء المصوّر، وهو ما يضفي على المشروع طابعا استثنائيا.



وأضاف قائلا:
"الأغنية جميلة بشكل خاص، وتحمل رسالة مميزة، والمفاجأة الأكبر هي مشاركة الحفيدة المفضلة للرئيس ترامب في الكليب، وهذا يجعل العمل فريدا من نوعه على المستوى الفني والإعلامي".

وأوضح النجم المصري أنه لمس خلال لقائه بالعائلة حبا كبيرا لمصر والعالم العربي، مشيرا إلى أن هذا التعاون الفني جاء ثمرة علاقة إيجابية وتقدير متبادل.

وتزامن تصوير الأغنية مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للسلام الذي شارك فيه الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته إلى مصر، ما زاد من رمزية الحدث وأبعاده الدولية.

فيلم "أسد".. عودة سينمائية تاريخية

وبالتوازي مع هذا التعاون العالمي، أعلن محمد رمضان عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "أسد"، الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب دام عامين. ويجسّد فيه شخصية القائد التاريخي علي الفارسي، الذي قاد ثورة الزنوج ضد الجيش العباسي عام 1280 ميلادي.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم:
ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، إسلام مبارك، وأحمد عبد الحميد.


