سوتو غرادو حكما لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا عن تعيين الحكم الدولي سوتو غرادو لإدارة مباراة "الكلاسيكو" المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة، والمقررة مساء الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".



ويبلغ سوتو غرادو من العمر 45 عاما، وسبق له أن قاد كلاسيكو واحد فقط بتاريخ 21 أفريل 2024 على نفس الملعب، وانتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة (3-2)، وشهدت تلك المواجهة جدلا واسعا بسبب "هدف الشبح" الذي سجله لاعب برشلونة الشاب لامين جمال، ولم يتم احتسابه لعدم تمكن تقنية الفيديو من إثبات تجاوز الكرة خط المرمى بالكامل.





César Soto Grado ser el rbitro del Cl sico entre Real Madrid y FC Barcelona



En el 3-2 del Madrid de la 2023-24, no concedi el tanto de Lamine como tampoco el el VAR de S nchez Mart nez y antes se al un polémico penalti de Cubars a Lucas V zquez



Al frente del VAR… pic.twitter.com/nz6GgOegWW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 25, 2025



سجل الحكم مع الفريقين

* مع ريال مدريد:

أدار غرادو 22 مباراة للملكي في الليغا، حقق خلالها ريال مدريد 14 انتصارا و6 تعادلات مقابل هزيمتين فقط. وكانت آخر مباراة يديرها للفريق في أفريل الماضي أمام ديبورتيفو ألافيس وانتهت بفوز الميرنغي بهدف دون رد.



* مع برشلونة:

قاد الحكم ذاته 14 مباراة للبلوغرانا، انتهت بـ 6 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم. وكانت آخر مواجهة أدارها للفريق أمام إسبانيول في "ديربي كتالونيا"، والتي حسمها برشلونة بهدفين دون رد ليُتوج بلقب الدوري الإسباني للموسم 2024-2025.



ترتيب الفريقين قبل الكلاسيكو

* ريال مدريد: المركز الأول برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات وخسارة واحدة.

* برشلونة: المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.

