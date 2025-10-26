بعد وصوله ماليزيا.. ترامب يرقص على السجادة الحمراء أثناء استقباله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fdb12ce25218.58551525_nlekjpifqmogh.jpg width=100 align=left border=0>

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوالالمبور حيث استقبله في المطار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم والسفير الأمريكي إدغار كاغان.



وشهدت مراسم الاستقبال لحظة احتفالية لافتة، إذ انضم ترامب إلى راقصين محليين يؤدون رقصة شعبية ترحيبية، وظهر مبتسماً وهو يشاركهم لحظات من الفرح، ما أثار إعجاب الحاضرين وسط أجواء ودّية وحماسية.









كما كان في استقباله وفد من المسؤولين الماليزيين، إلى جانب القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الولايات المتحدة لدى الآسيان، جوي ساكوراي.

WELCOME DANCE: President Trump shows off his moves after exiting Air Force One in Malaysia. pic.twitter.com/PTcJlGjwKC — Fox News (@FoxNews) October 26, 2025

ورُفرِفت الأعلام الأمريكية، وعُزفت موسيقى تقليدية ماليزية ترحيبا به، قبل أن يتبادل ترامب حديثا قصيرا مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم.



وكان ترامب قد أعلن سابقا أن توقيع إعلان لتسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا سيتم بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا، كما من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم حول قضايا ذات اهتمام مشترك.