وزير الشؤون الدّينية يشارك في الملتقى الدولي للمذهب المالكي بالجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fdea028864c6.35751601_njiqplfeohmgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 26 Octobre 2025
      
أدّى وزير الشؤون الدّينية،د.أحمد البوهالي زيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري ،د.يوسف بلمهدي للمشاركة في أشغال الملتقى الدولي للمذهب المالكي في دورته 17الملتئمة بولاية عين الدفلى حول موضوع"منظومة الزكاة: الأبعاد الحضارية والتنموية في ظل التحديات المعاصرة "
وقال أحمد البوهالي وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"،أن تونس والجزائر يشتركان في العادات والتقاليد ،ويرتكنان إلى نفس المذهب الذي اختاره أجدادنا منذ حياة الإمام مالك بن أنس، حيث توجّه إليه العلماء في المدينة لأخذ مبادئ هذا المذهب عنه ،مذكرا بالرحلات العلمية لعبد الله بن الغانم القيرواني ،والإمام علي بن زياد، والبهلول بن راشد ،وأسد بن الفرات وغيرهم ممن كان لهم الفضل في نشر هذا المذهب
وتحدّث الوزير في كلمته عن خصائص المذهب المالكي المتمثّلة في شخص إمامه، وفي كثرة أصوله وفي فقهه ،بما ساعد على استنباط الأحكام من أجل مواكبة النوازل التي يحتاج الناس لمعرفة حكم الله فيها

وأضاف بأنّ الفقه المالكي يختصّ بالمرونة ،بما يمكّن من معالجة كل المستجدات التي يمكن أن تحدث في حياة الإنسان لكثرة الاصول فيه ، والبالغ عدها 17اصلا، واعتماده على الواقعية وعلى مقاصد الشريعة

من جهة أخرى، استقبل الوزير الجزائري وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بمقر الوزارة ،وخصّص اللقاء لتباحث سبل تعزيز التعاون وإحكام التنسيق بين البلدين الشقيقين في مجالات الشأن الديني
كما شارك أحمد البوهالي صحبة نظيره الجزائري في افتتاح معرض للمخطوطات تمّ تنظيمه بمناسبة الملتقى بدار الثقافة الأمير عبد القادر بعين الدفلى


