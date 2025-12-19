الغاء المباراة الودية بين النجم الساحلي و الملعب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69454a75c86456.07212733_kenlpifojqmhg.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم عن الغاء المباراة الودية التحضيرية التي كانت ستجمعه بالملعب التونسي عشية الجمعة و ذلك بسبب سوء الاحوال الجوية وعدم صلوحية الملعب وذلك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكان النجم الساحلي قد تعادل مع مستقبل المرسى بنتيجة 1-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الاحد المنقضي.

ويحتل فريق جوهرة الساحل الذي يقوده المدرب محمد المكشر المركز الثامن ب19 نقطة بمعية مستقبل المرسى الذي يتواجد معه في نفس المرتبة وبذات الحصيلة من النقاط.