تصفيات مونديال 2026: تونس تقترب من التأهل بعد ثلاثية في شباك ليبيريا
حقق المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم انتصارًا ثمينًا على حساب نظيره الليبيري بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الثامنة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وجاءت ثلاثية نسور قرطاج عبر حازم المستوري في الدقيقة 5، ثم الفرجاني ساسي في الدقيقة 65، قبل أن يختتم إلياس سعد الأهداف في الدقيقة 90+4.
وبفضل هذا الفوز، السادس له في التصفيات، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، متقدّمًا على ناميبيا (12 نقطة) التي ستواجه غدًا مالاوي (6 نقاط)، في حين تجمّد رصيد ليبيريا عند 10 نقاط.
وكان منتخب غينيا الاستوائية قد فاز في وقت سابق اليوم على ساو تومي وبرنسيب بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده بدوره إلى 10 نقاط.
الترتيب بعد الجولة السابعة:* تونس: 19 نقطة (7 مباريات)
* ناميبيا: 12 نقطة (6 مباريات)
* ليبيريا: 10 نقاط (7 مباريات)
* غينيا الاستوائية: 10 نقاط (7 مباريات)
* مالاوي: 6 نقاط (6 مباريات)
* ساو تومي وبرنسيب: 0 نقطة (7 مباريات)
الجولة الثامنة:* 8 سبتمبر: غينيا الاستوائية – تونس / مالاوي – ليبيريا
* 9 سبتمبر: ناميبيا – ساو تومي وبرنسيب
