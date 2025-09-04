تصفيات مونديال 2026: تونس تقترب من التأهل بعد ثلاثية في شباك ليبيريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9ffea1f4983.81895593_qnpfhegojmikl.jpg width=100 align=left border=0>

حقق المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم انتصارًا ثمينًا على حساب نظيره الليبيري بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الثامنة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



وجاءت ثلاثية نسور قرطاج عبر حازم المستوري في الدقيقة 5، ثم الفرجاني ساسي في الدقيقة 65، قبل أن يختتم إلياس سعد الأهداف في الدقيقة 90+4.

