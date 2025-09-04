Babnet   Latest update 22:11 Tunis

محسن مرزوق يرفع قضية ضد مروّجي إشاعات ويؤكد استهداف علاقات تونس الخارجية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/marzoukkkanadoulllll.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 21:52 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن مدير الديوان الرئاسي السابق محسن مرزوق أنّه قام بإيداع شكاية لدى القضاء ضد عدد من الأشخاص الذين اتهمهم بـ"التوافق فيما بينهم على ترويج إشاعات وأكاذيب" تستهدفه شخصياً وتمسّ من مصالح الدولة التونسية.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أوضح مرزوق أنّه عادة لا يهتم بما وصفه بـ"الحملات المغرضة والشائعات التي تنتجها عقول مريضة"، مشيراً إلى أنّ هذه الممارسات أصبحت "مكشوفة لدى الرأي العام" ولم تعد تحظى بمصداقية.



لكنّه شدّد على أنّه اضطر هذه المرة إلى اللجوء إلى القضاء بعد أن تبين أنّ الحملة التي استهدفته "منظمة ومخطط لها"، مضيفاً:
"أقحمت هذه الحملة اسمي واسم غيري بهدف مواصلة تدمير علاقات تونس مع دول شقيقة وصديقة، وهي جريمة مضاعفة لأنها تتجاوز الإساءة للأفراد إلى الإضرار بمصالح الدولة والشعب في علاقاته مع الدول الأخرى".

وأكد مرزوق أنّ تقديم هذه الشكاية يهدف إلى كشف "كذب وتفاهة هذه الحملة"، داعياً السلطة القضائية إلى التحرك بسرعة للتحقيق وتحديد المسؤوليات، ومشدداً على أنّ "كل متورط سينال جزاءه قريباً".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314347


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:56
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
31°-21
35°-24
34°-26
36°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    