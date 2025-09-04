محسن مرزوق يرفع قضية ضد مروّجي إشاعات ويؤكد استهداف علاقات تونس الخارجية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/marzoukkkanadoulllll.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مدير الديوان الرئاسي السابق محسن مرزوق أنّه قام بإيداع شكاية لدى القضاء ضد عدد من الأشخاص الذين اتهمهم بـ"التوافق فيما بينهم على ترويج إشاعات وأكاذيب" تستهدفه شخصياً وتمسّ من مصالح الدولة التونسية.



وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أوضح مرزوق أنّه عادة لا يهتم بما وصفه بـ"الحملات المغرضة والشائعات التي تنتجها عقول مريضة"، مشيراً إلى أنّ هذه الممارسات أصبحت "مكشوفة لدى الرأي العام" ولم تعد تحظى بمصداقية.

