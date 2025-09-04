محسن مرزوق يرفع قضية ضد مروّجي إشاعات ويؤكد استهداف علاقات تونس الخارجية
أعلن مدير الديوان الرئاسي السابق محسن مرزوق أنّه قام بإيداع شكاية لدى القضاء ضد عدد من الأشخاص الذين اتهمهم بـ"التوافق فيما بينهم على ترويج إشاعات وأكاذيب" تستهدفه شخصياً وتمسّ من مصالح الدولة التونسية.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أوضح مرزوق أنّه عادة لا يهتم بما وصفه بـ"الحملات المغرضة والشائعات التي تنتجها عقول مريضة"، مشيراً إلى أنّ هذه الممارسات أصبحت "مكشوفة لدى الرأي العام" ولم تعد تحظى بمصداقية.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أوضح مرزوق أنّه عادة لا يهتم بما وصفه بـ"الحملات المغرضة والشائعات التي تنتجها عقول مريضة"، مشيراً إلى أنّ هذه الممارسات أصبحت "مكشوفة لدى الرأي العام" ولم تعد تحظى بمصداقية.
لكنّه شدّد على أنّه اضطر هذه المرة إلى اللجوء إلى القضاء بعد أن تبين أنّ الحملة التي استهدفته "منظمة ومخطط لها"، مضيفاً:
"أقحمت هذه الحملة اسمي واسم غيري بهدف مواصلة تدمير علاقات تونس مع دول شقيقة وصديقة، وهي جريمة مضاعفة لأنها تتجاوز الإساءة للأفراد إلى الإضرار بمصالح الدولة والشعب في علاقاته مع الدول الأخرى".
وأكد مرزوق أنّ تقديم هذه الشكاية يهدف إلى كشف "كذب وتفاهة هذه الحملة"، داعياً السلطة القضائية إلى التحرك بسرعة للتحقيق وتحديد المسؤوليات، ومشدداً على أنّ "كل متورط سينال جزاءه قريباً".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314347