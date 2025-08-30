إحباط عملية تهريب ضخمة للمخدرات عبر ميناء حلق الوادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b3680fe95439.15957723_qifnglmkhojpe.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن إحباط عملية تهريب دولية لكمية هامة من المخدرات عبر ميناء حلق الوادي، إثر عملية نوعية نفذتها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بالتنسيق مع الإدارة العامة للديوانة وتحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.



ووفق بلاغ وزارة الداخلية، أسفرت العملية عن:

