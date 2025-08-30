إحباط عملية تهريب ضخمة للمخدرات عبر ميناء حلق الوادي
أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن إحباط عملية تهريب دولية لكمية هامة من المخدرات عبر ميناء حلق الوادي، إثر عملية نوعية نفذتها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بالتنسيق مع الإدارة العامة للديوانة وتحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.
ووفق بلاغ وزارة الداخلية، أسفرت العملية عن:
ووفق بلاغ وزارة الداخلية، أسفرت العملية عن:
* حجز 370 ألف قرص إكستازي،
* 12 كلغ من الكوكايين، كانت مخفية داخل سيارة قادمة من إحدى الدول الأوروبية على متن رحلة للشركة التونسية للملاحة وتم ضبطها بمدينة المهدية،
* حجز مبلغ مالي يناهز 550 ألف دينار،
* 13 سيارة ودراجة نارية،
* إيقاف 14 عنصراً مشتبهاً بهم وإدراج 15 آخرين بالتفتيش.
وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي تعهّد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، الذي أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد جميع الموقوفين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314135