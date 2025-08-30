تدوينة رضا الشكندالي تثير الجدل: بين نقد الواقع واستدعاء التاريخ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b2e97eb37b45.93868079_ejofplghikmqn.jpg width=100 align=left border=0>

أثار أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي جدلًا واسعًا على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" بعد نشره تدوينة بعنوان: «لماذا سنبقى دوما متأخرين؟».



في نصّه، اعتبر الشكندالي أن جزءًا من أسباب تأخر المجتمعات العربية والإسلامية يعود إلى الارتهان لفكر الأجداد منذ 14 قرنًا، والاكتفاء بالجدل في المسائل الفقهية والجزئية بدل التوجه نحو العلم والتكنولوجيا باعتبارهما الطريق الوحيد للتقدم. وكتب:

