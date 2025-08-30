نابل: الحماية المدنية تواصل اطفاء الحريق الذي اندلع بمعمل صناعة السجائر بنيانو من معتمدية قرنبالية
وات - تواصل وحدات الحماية المدنية اطفاء الحريق، الذي نشب عصر، السبت، بمصنع صناعة السجائر (معمل الدخان)، بناينو من معتمدية قرنبالية، مستعينة بعدد من الاعوان و4 شاحنات إطفاء، وفق ما اكده لوكالة "وات"، النائب بمجلس نواب الشعب عن معتمدية قرنبالية، محمد علي فنيرة.
وأشار فنيرة، الذي حضر على عين مكان، إلى ان الحريق نشب في مرحلة اولى بالساحة الخارجية للمصنع، حيث يتم القاء بقايا الكراتين والاخشاب، ثم انتقلت النيران وتسببت في حرق سيارة وشاحنة نقل عملة بالكامل قبل ان تصل الى الفضاء الفني الخارجي وتتسبب في الحاق اضرار به قبل تدخل وحدات الحماية المدنية، التي تمكنت من محاصرة الحريق قبل ألسنة اللهب إلى داخل المصنع.
وأكّد أنّ الحريق لم يتسبب في أي أضرار بشرية، خاصّة، وأنّ المصنع كان يشتغل بصفة عادية قبل اندلاع الحريق، مبرزا ان أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد تدخلوا بسرعة لقطع التيار الكهربائي.
والجدير بالذكر ان وكالة تونس افريقيا للانباء لم تتمكن من الحصول عن أي معلومات بخصوص الحريق لا من الحماية المدنية ولا من السلط المحلية بقرنبالية.
