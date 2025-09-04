Babnet   Latest update 22:11 Tunis

شركة إسمنت قرطاج تحقق أرباحا بقيمة 28،1 مليون دينار إلى غاية موفى شهر جوان 2025

Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 22:11
      
أظهرت المؤشرات المتعلقة بالوضعية المالية لشركة إسمنت قرطاج، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 30 جوان 2025، أن الأموال الذاتية قد ناهزت 357،7 مليون دينار، مع أرباح بلغت 28،1 مليون دينار.
وبحسب البيانات التي نشرت على موقع بورصة تونس، فقد إرتفعت الأموال الذاتية للشركة بنسبة 8،5 بالمائة إلى غاية يوم 30 جوان 2025، مقارنة بالرصيد المسجل نهاية شهر ديسمبر 2024، كما إرتفعت العائدات بدورها لتبلغ 183،5 مليون دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2025.
 

 

وراكمت شركة إسمنت قرطاج، ورغم الأرباح المحققة خلال السداسي الأول من سنة 2025،خسائر قدرها 141 مليون دينار إلى غاية يوم 30 جوان 2025.
 
 
وقد أرجحت الشركة هذه الخسائر أساسا نتيجة "تأخر دخول مصنع الإسمنت طور الإنتاج" و"إرتفاع التكاليف مقارنة بالكلفة الإستثمارية الأولية المقررة للمصنع، مما أدى إلى اللجوء إلى قروض إضافية قصيرة
المدى، إضافة إلى تمويلات بنكية لإتمام مسار التمويل، فضلا عن إرتفاع كلفة اللجوء إلى المناولة في إنتاج الإسمنت".
 
 
ومن بين  الأسباب الأخرى للخسائر التي تكبدتها الشركة "الظرف الإقتصادي الصعب الذي شهدته تونس، علاوة على فائض طاقة الإنتاج في قطاع الإسمنت، ما أدى إلى إنخفاض كبير في أسعار البيع بالسوق المحلية".
 
 
يشار إلى أن شركة قرطاج للإسمنت، هي شركة خفية الإسم تخضع للقانون التونسي، تم إحداثها يوم 16 أكتوبر 2008، إثر إنقسام شركة "المقالع الكبرى للشمال".
 


الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:56
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 69
