شركة إسمنت قرطاج تحقق أرباحا بقيمة 28،1 مليون دينار إلى غاية موفى شهر جوان 2025

أظهرت المؤشرات المتعلقة بالوضعية المالية لشركة إسمنت قرطاج، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 30 جوان 2025، أن الأموال الذاتية قد ناهزت 357،7 مليون دينار، مع أرباح بلغت 28،1 مليون دينار.

وبحسب البيانات التي نشرت على موقع بورصة تونس، فقد إرتفعت الأموال الذاتية للشركة بنسبة 8،5 بالمائة إلى غاية يوم 30 جوان 2025، مقارنة بالرصيد المسجل نهاية شهر ديسمبر 2024، كما إرتفعت العائدات بدورها لتبلغ 183،5 مليون دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2025.



