ترامب يعيد إحياء اسم "وزارة الحرب" بديلًا رسميًا لوزارة الدفاع الأمريكية

Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 08:58
      
وكالات - قال االبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع الجمعة مرسوما تتم بموجبه إعادة اعتماد الاسم التاريخي "وزارة الحرب" كتسمية ثانية لوزارة الدفاع الأمريكية.

وأضافت الرئاسة الأمريكية أن المرسوم يأمر وزير الدفاع بيت هيغسيث باتخاذ كل الإجراءات، ولا سيما لدى السلطة التشريعية، بما يكفل "تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب".



وكان ترامب قد أعلن في نهاية آب/أوت عزمه على استعادة التسمية التي كانت قائمة من 1789 إلى 1949.

وقال الرئيس الجمهوري يومها للصحافيين إن "اسم "الدفاع" دفاعي أكثر من اللازم، ونحن نريد أن نكون هجوميين أيضا"، ملمحا إلى أن تغيير اسم الوزارة يحتاج إلى تصويت في الكونغرس.


وبرر البيت الأبيض رغبة ترامب بتغيير الاسم بالقول إن "الرئيس يرى أن هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسما يعكس قوتها التي لا تضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية"، مذكرا بأن الولايات المتحدة تمتلك أكبر جيش في العالم.

وحسب البيت الأبيض، فإن الهدف هو فرض "السلام من خلال القوة" وضمان "احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى".


الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:56
12:25
05:54
04:24
