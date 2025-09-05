Babnet   Latest update 13:46 Tunis

الثلاثاء المقبل..ندوة صحفية لعرض المؤشرات المتعلقة بالمياه بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tahliamiabahr.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 13:17 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنظم جمعية نوماد 08 (المرصد التونسى للمياه)، يوم الثلاثاء المقبل، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ندوة صحفية لعرض المؤشرات المتعلقة بالمياه .

وستخصص الندوة أيضا لتقديم قراءة معمقة للوضع المائي خلال صائفة 2025 والاعلان الرسمي عن احداث الهيئة الاستشارية صلب المرصد التونسي للمياه .



يشار، الى أنه تم يوم 27 أوت المنقضي، انعقاد الاجتماع الرابع للهيئة الاستشارية للمرصد التونسي للمياه لاستعراض المستجدات المتعلقة بالهيئة ومتابعة اعداد المقالات التي سيتم نشرها في العدد الاول للنشرية.

المرصد التونسي للمياه، هو مشروع جمعياتي يعنى بالنظر الى كل الاشكاليات والقضايا المتعلقة بحق الولوج للمياه في تونس، ويتجسد دور المرصد أساسا في التأثير في السياسات والممارسات المتبعة اضافة الى رصد ومتابعة مدى تطبيق الالتزامات الوطنية والدولية لكافة الاطراف المتداخلة في قطاع المياه .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314360


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:56
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
35°-23
34°-25
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    