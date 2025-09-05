الثلاثاء المقبل..ندوة صحفية لعرض المؤشرات المتعلقة بالمياه بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تنظم جمعية نوماد 08 (المرصد التونسى للمياه)، يوم الثلاثاء المقبل، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ندوة صحفية لعرض المؤشرات المتعلقة بالمياه .



وستخصص الندوة أيضا لتقديم قراءة معمقة للوضع المائي خلال صائفة 2025 والاعلان الرسمي عن احداث الهيئة الاستشارية صلب المرصد التونسي للمياه .



يشار، الى أنه تم يوم 27 أوت المنقضي، انعقاد الاجتماع الرابع للهيئة الاستشارية للمرصد التونسي للمياه لاستعراض المستجدات المتعلقة بالهيئة ومتابعة اعداد المقالات التي سيتم نشرها في العدد الاول للنشرية.المرصد التونسي للمياه، هو مشروع جمعياتي يعنى بالنظر الى كل الاشكاليات والقضايا المتعلقة بحق الولوج للمياه في تونس، ويتجسد دور المرصد أساسا في التأثير في السياسات والممارسات المتبعة اضافة الى رصد ومتابعة مدى تطبيق الالتزامات الوطنية والدولية لكافة الاطراف المتداخلة في قطاع المياه .