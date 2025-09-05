Babnet   Latest update 15:49 Tunis

المرصد التونسي للمياه: تسجيل 267 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه على مستوى الجمهورية خلال شهر أوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 15:11
      
أعلن المرصد التونسي للمياه عن تسجيل 267 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية خلال شهر أوت 2025 ، وذلك وفقا لبلاغ صادر اليوم الجمعة عن المرصد

كما تم حسب المصدر ذاته، رصد 310 تبليغا خلال الشهر نفسه



وتصدرت ولاية الكاف خارطة العطش بــ36 تبليغا تليها بن عروس بــ26 تبليغا

وسجلت ولايات قابس ومدنين وبنزرت تبليغات قدرت على التوالي بــ 21 و20 و20 تبليغا

كما شهدت بعض المناطق تحركات احتجاجية بلغت 29 تحركا


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314367


