المرصد التونسي للمياه: تسجيل 267 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه على مستوى الجمهورية خلال شهر أوت 2025
أعلن المرصد التونسي للمياه عن تسجيل 267 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية خلال شهر أوت 2025 ، وذلك وفقا لبلاغ صادر اليوم الجمعة عن المرصد
كما تم حسب المصدر ذاته، رصد 310 تبليغا خلال الشهر نفسه
وتصدرت ولاية الكاف خارطة العطش بــ36 تبليغا تليها بن عروس بــ26 تبليغا
وسجلت ولايات قابس ومدنين وبنزرت تبليغات قدرت على التوالي بــ 21 و20 و20 تبليغا
كما شهدت بعض المناطق تحركات احتجاجية بلغت 29 تحركا
