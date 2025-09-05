المرصد التونسي للمياه: تسجيل 267 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه على مستوى الجمهورية خلال شهر أوت 2025

أعلن المرصد التونسي للمياه عن تسجيل 267 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية خلال شهر أوت 2025 ، وذلك وفقا لبلاغ صادر اليوم الجمعة عن المرصد



كما تم حسب المصدر ذاته، رصد 310 تبليغا خلال الشهر نفسه

