تصفيات كأس العالم 2026 : المنتخب التونسي يعمّق الفارق في الصدارة بعد فوز مالاوي على ناميبيا 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb0a6c64b4a3.20287689_qonjglfpekhmi.jpg width=100 align=left border=0>

فاز منتخب مالاوي اليوم الجمعة على نظيره الناميبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب أوبار إيتاني شيليوم بمدينة فرانسيس تاون في بوتسوانا، ضمن ختام الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الثامنة المؤهلة إلى مونديال 2026.



وسجّل ثنائية المنتخب المالاوي كل من ريشارد مبولو (دق 5) وغابادينو ماهنغو (دق 53)، فيما قلّص اللاعب دافيد ندونيما الفارق لناميبيا.

