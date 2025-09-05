Babnet   Latest update 17:15 Tunis

تصفيات كأس العالم 2026 : المنتخب التونسي يعمّق الفارق في الصدارة بعد فوز مالاوي على ناميبيا 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb0a6c64b4a3.20287689_qonjglfpekhmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 17:03
      
فاز منتخب مالاوي اليوم الجمعة على نظيره الناميبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب أوبار إيتاني شيليوم بمدينة فرانسيس تاون في بوتسوانا، ضمن ختام الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الثامنة المؤهلة إلى مونديال 2026.

وسجّل ثنائية المنتخب المالاوي كل من ريشارد مبولو (دق 5) وغابادينو ماهنغو (دق 53)، فيما قلّص اللاعب دافيد ندونيما الفارق لناميبيا.

وبهذه النتيجة، استغل المنتخب الوطني التونسي فوزه يوم أمس على ليبيريا (3-0) ليُعزز صدارته للمجموعة، موسعًا الفارق إلى 7 نقاط كاملة عن مطارده المباشر ناميبيا.

وسيلاقي المنتخب التونسي يوم الاثنين القادم منتخب غينيا الاستوائية في العاصمة مالابو انطلاقًا من الساعة 14:00، فيما يواجه منتخب مالاوي نظيره الليبيري في نفس الجولة. وتختتم الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل بلقاء ناميبيا – ساو تومي وبرنسيب.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد الجولة السابعة:

* تونس: 19 نقطة – 7 مباريات
* ناميبيا: 12 نقطة – 7 مباريات
* ليبيريا: 10 نقاط – 7 مباريات
* غينيا الاستوائية: 10 نقاط – 7 مباريات
* مالاوي: 9 نقاط – 7 مباريات
* ساو تومي وبرنسيب: 0 نقطة – 7 مباريات


