واجه عدد من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الرئيس دونالد ترامب في مطعم بالعاصمة الأميركية، واصفين إياه بـ”هتلر عصرنا”، بحسب لقطات مصوّرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ليل الثلاثاء الأربعاء.







ترامب كان مرفوقًا بنائبه، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، إلى جانب عدد من مسؤولي إدارته، حيث وصل موكبه إلى مطعمالذي يبعد أقل من ربع ميل عن البيت الأبيض.وتحدث ترامب بإيجاز إلى الصحفيين أمام المطعم، حيث قوبلوبـمن آخرين.وبمجرد دخوله إلى المطعم لتحية الحاضرين،من جانبها، أعلنتمسؤوليتها عن هذه التحركات الاحتجاجية. وفي مقطع فيديو نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ترامب وهو يقترب من المحتجين قبل أن يتوقف أمامهم مبتسمًا، ثم أشار إليهم بمغادرة المكان، ليتم إخراجهم من المطعم وسط هتافات أحد المحتجين: "إنه يرهب المجتمعات في واشنطن".وكان ترامب قد صرّح مؤخرًا أن، التي شملت تعزيز وجود قوات الأمن الفيدرالية ونشر وحدات من الحرس الوطني المسلح. وقبل دخوله المطعم، قال ترامب إن المدينة أصبحت الآن، مضيفًا أنه سيعلن عن حملة مماثلة في مدينة أخرى اعتبارًا من يوم الأربعاء.يُذكر أن هذه الزيارة جاءت بعد أيام من سؤال أحد الصحفيين لترامب عمّا إذا كان سيتناول العشاء خارج البيت الأبيض في واشنطن، في إشارة إلى أنه، رغم أنه كان يواظب على ارتياد فندق ترامب الدولي في العاصمة خلال سنوات حكمه الأولى. ورد ترامب حينها قائلاً:، قبل أن يسأل الصحفي:جدير بالذكر أن مطعمالذي افتُتح لأول مرة في، يملك فروعًا في ميامي وشيكاغو ولاس فيغاس وواشنطن، ويشتهر بأطباق السرطان البحري التي يتجاوز سعرها