نشرة متابعة: المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر من هبوب رياح قوية

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء، اعلام بهبوب رياح قوية، يكون ساري المفعول لمدة 24 ساعة، بداية من هذا اليوم على الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت العالمي



ويهم الاعلام، كل من خليج تونس ثم منطقة سرات ولاحقا شرق تونس وخليج قابس، وبالتالي يكون البحر شديد الاضطراب فهائجا محليا

