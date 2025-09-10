Babnet   Latest update 09:58 Tunis

نشرة متابعة: المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر من هبوب رياح قوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/vent_meteo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 09:58
      
أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء، اعلام بهبوب رياح قوية، يكون ساري المفعول لمدة 24 ساعة، بداية من هذا اليوم على الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت العالمي

ويهم الاعلام، كل من خليج تونس ثم منطقة سرات ولاحقا شرق تونس وخليج قابس، وبالتالي يكون البحر شديد الاضطراب فهائجا محليا



ويكون الوضع الجوي ملائما خلال على امتداد نهار اليوم الاربعاء، لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر ومع بداية الليل في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى وبشمال ولايتي الكاف وسليانة وبولاية سوسة

ورجح المعهد أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا، وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة


