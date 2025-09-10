نشرة متابعة: المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر من هبوب رياح قوية
أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء، اعلام بهبوب رياح قوية، يكون ساري المفعول لمدة 24 ساعة، بداية من هذا اليوم على الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت العالمي
ويهم الاعلام، كل من خليج تونس ثم منطقة سرات ولاحقا شرق تونس وخليج قابس، وبالتالي يكون البحر شديد الاضطراب فهائجا محليا
ويكون الوضع الجوي ملائما خلال على امتداد نهار اليوم الاربعاء، لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر ومع بداية الليل في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى وبشمال ولايتي الكاف وسليانة وبولاية سوسة
ورجح المعهد أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا، وتصل محليا إلى 60 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة
