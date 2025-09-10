Babnet   Latest update 12:09 Tunis

هالاند يسجل خماسية تاريخية ويحطم رقما أوروبيا صامدا منذ 1977

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c15a4a678db9.58169705_kipqfgjnhemol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 12:09
      
دخل النرويجي إرلينغ هالاند تاريخ كرة القدم الأوروبية بعدما أحرز 5 أهداف في مباراة منتخب بلاده أمام مولدوفا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 محققا إنجازا غير مسبوق في القرن الـ21.

ووفقا لشبكة ESPN، أصبح هالاند (25 عاما) أول لاعب أوروبي يسجل "خماسية" في مباراة دولية منذ عام 1977، حين نجح النمساوي هانس كرانكل في تسجيل ستة أهداف في شباك مالطا.



المباراة انتهت بفوز كاسح للنرويج بنتيجة 11-1، حيث أضاف تيلي أوسغورا أربعة أهداف، بينما تكفل كل من فيلكس هورن موري ومارتن أوديغارد بهدف لكل منهما.

بهذا الإنجاز، يواصل هالاند تعزيز مكانته كأحد أبرز مهاجمي العالم في الوقت الحالي، مؤكدا قدرته على كسر الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر.


Babnet

