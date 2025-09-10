هالاند يسجل خماسية تاريخية ويحطم رقما أوروبيا صامدا منذ 1977

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c15a4a678db9.58169705_kipqfgjnhemol.jpg width=100 align=left border=0>

دخل النرويجي إرلينغ هالاند تاريخ كرة القدم الأوروبية بعدما أحرز 5 أهداف في مباراة منتخب بلاده أمام مولدوفا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 محققا إنجازا غير مسبوق في القرن الـ21.



ووفقا لشبكة ESPN، أصبح هالاند (25 عاما) أول لاعب أوروبي يسجل "خماسية" في مباراة دولية منذ عام 1977، حين نجح النمساوي هانس كرانكل في تسجيل ستة أهداف في شباك مالطا.

