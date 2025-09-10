Babnet   Latest update 15:05 Tunis

اتفاقية تعاون جديدة بين المستشفى الجامعي بقفصة ومستشفى"بو" الفرنسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/647a079d0970d4.48800909_ojlmginpqefhk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 15:05
      
شكّل تبادل الخبرات وتعزيزها في مجالات متعددة على غرار رعاية ما قبل الولادة وطب الشيخوخة وطب الإدمان أبرز محاور اتفاقية التعاون الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا بين المستشفى الجامعي بقفصة ومستشفى "بو" الفرنسي ، وفق بلاغ قنصلية الجمهورية التونسية بتولوز على صفحتها.

ولفت بلاغ قنصلية الجمهورية التونسية بتولوز الى ان الوفد الطبي التونسي تم استقباله من قبل نظرائهم من مدينة "بو"، برئاسة مدير مستشفى المدينة "جوليان روسينول" وبحضور قنصل الجمهورية التونسية بتولوز، زياد حمدي، تأكيدا على أهمية هذه المبادرة والتزام الفرق الطبية بتعزيز هذا التعاون.



وأضاف البلاغ ان هذا التعاون سيشمل أيضًا تبادل الأطباء والمتدربين في دورات تدريبية طويلة الأمد، مما يعزز تبادل الخبرات والتحسين المستمر لجودة الرعاية.



