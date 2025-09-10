<img src=http://www.babnet.net/images/2b/647a079d0970d4.48800909_ojlmginpqefhk.jpg width=100 align=left border=0>

شكّل تبادل الخبرات وتعزيزها في مجالات متعددة على غرار رعاية ما قبل الولادة وطب الشيخوخة وطب الإدمان أبرز محاور اتفاقية التعاون الجديدة التي تم توقيعها مؤخرا بين المستشفى الجامعي بقفصة ومستشفى "بو" الفرنسي ، وفق بلاغ قنصلية الجمهورية التونسية بتولوز على صفحتها.



ولفت بلاغ قنصلية الجمهورية التونسية بتولوز الى ان الوفد الطبي التونسي تم استقباله من قبل نظرائهم من مدينة "بو"، برئاسة مدير مستشفى المدينة "جوليان روسينول" وبحضور قنصل الجمهورية التونسية بتولوز، زياد حمدي، تأكيدا على أهمية هذه المبادرة والتزام الفرق الطبية بتعزيز هذا التعاون.

