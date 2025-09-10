Babnet   Latest update 20:11 Tunis

المركز الوطني لفن العرائس يستقبل تلاميذ المـدارس الخاصـة والعمومية في اطار "مدارس وعرائس"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/fann3arays.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025
      
استقبل المركز الوطني لفن العرائس ككل سنة العديد من تلاميذ المـدارس الخاصـة والعمومية بمدينـة الثقافـة في اطار "مدارس وعرائس"
"مــدارس وعرائــس" ّ هــو مشــروع خــاصّ بزيــارة المؤسســات التعليميــة للمركــز الوطنــي لفــن العرائــس،ويحتــوي برنامجــا ثريـا ومتنوعـا موجهـا للأطفال واليافعيـن من اعداد المركـز
ويحرص المركزعلـى نشـر ثقافـة فـن العرائـس لـدى الناشـئة إيمانـا منـه بأهميـة هـذا الفـن فـي صقـل مواهـب الطفـل وتنميـة قدراتـه الابداعيـة والتعليميـة

ويتضمن البرنامج عدة محطات مختلفة و ثرية تراوح بين الترفيه و الافادة ، على غرار زيارة دار الماريونات،وزيارة ورشات المركز الوطني لفّن العرائس، بالاضافة الى تنظيم الورشات وتقديم العرض القياسي العرائسي

كما يعرف التلاميذ على تاريخ المركز الوطني لفنّ العرائس و انتاجاته من مسرحيّات و عروض


0 de 0 commentaires pour l'article 314595


