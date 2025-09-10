المركز الوطني لفن العرائس يستقبل تلاميذ المـدارس الخاصـة والعمومية في اطار "مدارس وعرائس"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/fann3arays.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل المركز الوطني لفن العرائس ككل سنة العديد من تلاميذ المـدارس الخاصـة والعمومية بمدينـة الثقافـة في اطار "مدارس وعرائس"

"مــدارس وعرائــس" ّ هــو مشــروع خــاصّ بزيــارة المؤسســات التعليميــة للمركــز الوطنــي لفــن العرائــس،ويحتــوي برنامجــا ثريـا ومتنوعـا موجهـا للأطفال واليافعيـن من اعداد المركـز

ويحرص المركزعلـى نشـر ثقافـة فـن العرائـس لـدى الناشـئة إيمانـا منـه بأهميـة هـذا الفـن فـي صقـل مواهـب الطفـل وتنميـة قدراتـه الابداعيـة والتعليميـة

