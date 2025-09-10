المركز الوطني لفن العرائس يستقبل تلاميذ المـدارس الخاصـة والعمومية في اطار "مدارس وعرائس"
استقبل المركز الوطني لفن العرائس ككل سنة العديد من تلاميذ المـدارس الخاصـة والعمومية بمدينـة الثقافـة في اطار "مدارس وعرائس"
"مــدارس وعرائــس" ّ هــو مشــروع خــاصّ بزيــارة المؤسســات التعليميــة للمركــز الوطنــي لفــن العرائــس،ويحتــوي برنامجــا ثريـا ومتنوعـا موجهـا للأطفال واليافعيـن من اعداد المركـز
ويحرص المركزعلـى نشـر ثقافـة فـن العرائـس لـدى الناشـئة إيمانـا منـه بأهميـة هـذا الفـن فـي صقـل مواهـب الطفـل وتنميـة قدراتـه الابداعيـة والتعليميـة
ويتضمن البرنامج عدة محطات مختلفة و ثرية تراوح بين الترفيه و الافادة ، على غرار زيارة دار الماريونات،وزيارة ورشات المركز الوطني لفّن العرائس، بالاضافة الى تنظيم الورشات وتقديم العرض القياسي العرائسي
كما يعرف التلاميذ على تاريخ المركز الوطني لفنّ العرائس و انتاجاته من مسرحيّات و عروض
