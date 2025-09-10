Babnet   Latest update 15:05 Tunis

وزارة الداخلية : اعتماد مكاتب مستقلة لتقديم الخدمات ذات الطابع الإداري في جميع المراكز الأمنية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b20e83a3b33e1.37203304_ihfjopkmeqlgn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 14:06 قراءة: 1 د, 21 ث
      
ذكرت وزارة الداخلية أنه يتم حاليا بجميع المراكز الأمنية "اعتماد مكاتب إدارية مستقلة منفصلة جزئيا عن بقية المكاتب الخاصة بالأبحاث العدلية أو غيرها".

وأضافت وزارة الداخلية، في إجابتها على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر حول تطوير خدمات الشرطة ذات الطابع الإداري، أن مكاتب الخدمات ذات الطابع الإداري المستقلة، يشرف عليها إطارات ورتباء ذوي خبرة وتكوين في المجال الإداري وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.



وتطرق النائب في سؤاله إلى عدة نقاط من بينها نقص الموارد البشرية المختصة في أغلب المراكز، وحاجة أعوان الأمن العاملين في المجال الجزائي ومجال مكافحة الجريمة إلى فضاء مستقل بعيدا عن الاحتكاك بالمواطن العادي طالب الخدمة الإدارية.

وأضاف أن طالب الخدمة يتطلع لاستقبال جيد وخدمات سريعة بعيدا عن فضاء مكافحة الجريمة الذي يتسم أحيانا كثيرة بالضغط والتوتر، متسائلا حول وجود خطة وطنية لتطوير الخدمات ذات الطابع الإداري المسداة للمواطن كاستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر وشهادة الإقامة، وفصلها عن إدارة المسائل ذات الطابع الجزائي.

وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليا العمل على بعث مشروع مكاتب "شباك موحد" على مستوى مناطق الأمن الوطني تعنى بإسداء الخدمات الإدارية، وذلك في إطار لامركزية هذه الخدمات وفصل الخدمات ذات الطابع العدلي، مع إمكانية النظر في الارتقاء بهذه المكاتب إلى مكاتب نموذجية يقع من خلالها فصل الخدمات الإدارية عن الخدمات العدلية.

وتابعت أنه يتم العمل على تهيئة 14 مركز أمن عمومي للحصول على علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال صلب مراكز الأمن العمومي، وذلك عملا بأحكام منشور رئيس الحكومة عدد 26 بتاريخ 16 أكتوبر 2023 حول الانخراط في هذه العلامة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى تركيز خلايا استمرار بجميع مراكز الأمن العمومي بمناسبة الموسم الصيفي تعمل كامل أيام الأسبوع دون الاقتصار على التوقيت الإداري، ضمانا لاستمرارية تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314599


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-24
31°-23
30°-23
31°-22
33°-23
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    