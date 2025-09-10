Babnet   Latest update 21:42 Tunis

/فيفا/ يحدد موعد مباراة افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية في 14 سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1e1eb13f873.31459324_nfoilpekqghjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 21:37 قراءة: 0 د, 49 ث
      
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ يوم 14 سبتمبر الجاري موعداً لمباراة افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية، والتي ستجمع بين بيراميدز المصري /بطل أفريقيا/ وضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي /بطل أوقيانوسيا/.

    وأوضح /فيفا/ في بيان اليوم عبر موقعه الرسمي، أن الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه الأهلي السعودي /بطل آسيا/ في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر على كأس (أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي).



    ومن المقرر أن يحجز الفائز بكأس (إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي) مقعده في الدور التالي الذي سيبدأ بديربي الأمريكيتين في العاشر من ديسمبر المقبل بين كروس أسول المكسيكي /بطل كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي/، وبطل أمريكا الجنوبية (ليبرتادورس) لهذا العام، والذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.

     ويلتقي بطل (كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي) مع بطل الأمريكيتين في 13 ديسمبر على كأس التحدي (فيفا) وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي / 2024-2025/.
     وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم الى أنه سيعلن لاحقا عن مكان تنظيم المباريات الثلاث الأخيرة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314625


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-24
31°-22
30°-23
31°-22
32°-24
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    