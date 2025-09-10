/فيفا/ يحدد موعد مباراة افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية في 14 سبتمبر
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ يوم 14 سبتمبر الجاري موعداً لمباراة افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية، والتي ستجمع بين بيراميدز المصري /بطل أفريقيا/ وضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي /بطل أوقيانوسيا/.
وأوضح /فيفا/ في بيان اليوم عبر موقعه الرسمي، أن الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه الأهلي السعودي /بطل آسيا/ في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر على كأس (أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي).
ومن المقرر أن يحجز الفائز بكأس (إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي) مقعده في الدور التالي الذي سيبدأ بديربي الأمريكيتين في العاشر من ديسمبر المقبل بين كروس أسول المكسيكي /بطل كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي/، وبطل أمريكا الجنوبية (ليبرتادورس) لهذا العام، والذي ستتحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.
ويلتقي بطل (كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي) مع بطل الأمريكيتين في 13 ديسمبر على كأس التحدي (فيفا) وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي / 2024-2025/.
وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم الى أنه سيعلن لاحقا عن مكان تنظيم المباريات الثلاث الأخيرة.
