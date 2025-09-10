/فيفا/ يحدد موعد مباراة افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية في 14 سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1e1eb13f873.31459324_nfoilpekqghjm.jpg width=100 align=left border=0>

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ يوم 14 سبتمبر الجاري موعداً لمباراة افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية، والتي ستجمع بين بيراميدز المصري /بطل أفريقيا/ وضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي /بطل أوقيانوسيا/.



وأوضح /فيفا/ في بيان اليوم عبر موقعه الرسمي، أن الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه الأهلي السعودي /بطل آسيا/ في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر على كأس (أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي).

