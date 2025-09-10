تونس تتألق في المسابقة العربية لريادة الأعمال والابتكار الشبابي "لنبتكر" 2025 بالأردن

تميزت تونس في الدورة السادسة من المسابقة العربية "لنبتكر" لريادة الأعمال والابتكار الشبابي التي أقيمت فعالياتها بعمّان بالأردن من 6 إلى 9 سبتمبر 2025 ،حيث تحصل الفريق الذي يمثل الجمعية التونسية "بذور رواد الأعمال"على عدة جوائز

وتمثلت الجوائز حسب ما اوردته وزارة تكنولوجيات الاتصال، بصفحتها "فايسبوك" في :





الجائزة الكبرى (المرتبة الأولى): مشروع"اس درون" المبتكر لسليم بن مباركجائزة أفضل مشروع في الألعاب التعليمية(المرتبة الأولى) من تقديم طه الجلاصيجائزة أفضل عرض تقديمي (المرتبة الأولى) بقيادة هادي كمونجائزة أفضل عرض تقديمي (المرتبة الثانية ) من إنجاز هارون بالحاجوتعد هذه المسابقة التي حضرتها شخصيات رفيعة المستوى وسفيرة تونس بالأردن،مفيدة الزريبي، أبرز حدث تكنولوجي إقليمي مخصص للابتكار الشبابي، حيث جمع في نهائياته اكثر من 50 فريقاً من 12 دولة عربية، من بينها الأردن،والسعودية،وفلسطين، وتونس ،والكويت، وقطر، والبحرين، ولبنانوتعكس هذه التتويجات والجوائز التي تحصلت عليها تونس، روح الإبداع والمثابرة والريادة لدى الشباب التونسي، وقدراته على الابتكار والتميّز والمنافسة على المستوى الاقليمي والعالمي،حيث اكدت بلادنا من خلال هذه المشاركة تموقعها كمنصة إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال والابتكار والتجديد