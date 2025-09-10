Babnet   Latest update 14:06 Tunis

تونس تتألق في المسابقة العربية لريادة الأعمال والابتكار الشبابي "لنبتكر" 2025 بالأردن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c165ddde2b11.49797732_lmkfhqioepngj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 13:17 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تميزت تونس في الدورة السادسة من المسابقة العربية "لنبتكر" لريادة الأعمال والابتكار الشبابي التي أقيمت فعالياتها بعمّان بالأردن من 6 إلى 9 سبتمبر 2025 ،حيث تحصل الفريق الذي يمثل الجمعية التونسية "بذور رواد الأعمال"على عدة جوائز
وتمثلت الجوائز حسب ما اوردته وزارة تكنولوجيات الاتصال، بصفحتها "فايسبوك" في :


الجائزة الكبرى (المرتبة الأولى): مشروع"اس درون" المبتكر لسليم بن مبارك

جائزة أفضل مشروع في الألعاب التعليمية(المرتبة الأولى) من تقديم طه الجلاصي
جائزة أفضل عرض تقديمي (المرتبة الأولى) بقيادة هادي كمون
جائزة أفضل عرض تقديمي (المرتبة الثانية ) من إنجاز هارون بالحاج
وتعد هذه المسابقة التي حضرتها شخصيات رفيعة المستوى وسفيرة تونس بالأردن،مفيدة الزريبي، أبرز حدث تكنولوجي إقليمي مخصص للابتكار الشبابي، حيث جمع في نهائياته اكثر من 50 فريقاً من 12 دولة عربية، من بينها الأردن،والسعودية،وفلسطين، وتونس ،والكويت، وقطر، والبحرين، ولبنان
وتعكس هذه التتويجات والجوائز التي تحصلت عليها تونس، روح الإبداع والمثابرة والريادة لدى الشباب التونسي، وقدراته على الابتكار والتميّز والمنافسة على المستوى الاقليمي والعالمي،حيث اكدت بلادنا من خلال هذه المشاركة تموقعها كمنصة إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال والابتكار والتجديد


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314592


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:36
15:51
12:23
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-24
31°-23
30°-23
30°-22
33°-23
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    