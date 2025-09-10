اليمن.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء وإسرائيل تعلن استهداف جهاز الدعاية الحوثي ومعسكرات للجماعة
هزّت مساء الأربعاء العاصمة اليمنية صنعاء سلسلة انفجارات قوية، إثر غارات جوية شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع تابعة للحوثيين.
وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أنّ الدفاعات الجوية تصدّت للطائرات الإسرائيلية التي شنّت "عدوانًا على اليمن".
من جانبها، أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بأنّ الغارات استهدفت مواقع في محافظة الجوف، من بينها المجمّع الحكومي بمديرية الحزم.
وفي السياق ذاته، أكدت القناة 12 العبرية أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ غارات على صنعاء، مشيرة إلى أنّ الأهداف شملت معسكرات ومخازن وقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين.
