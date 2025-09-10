اليمن.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء وإسرائيل تعلن استهداف جهاز الدعاية الحوثي ومعسكرات للجماعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c19dfa24aa17.86190304_kepfqimlohnjg.jpg width=100 align=left border=0>

هزّت مساء الأربعاء العاصمة اليمنية صنعاء سلسلة انفجارات قوية، إثر غارات جوية شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع تابعة للحوثيين.



وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أنّ الدفاعات الجوية تصدّت للطائرات الإسرائيلية التي شنّت "عدوانًا على اليمن".

