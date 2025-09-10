Babnet   Latest update 17:14 Tunis

اليمن.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء وإسرائيل تعلن استهداف جهاز الدعاية الحوثي ومعسكرات للجماعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c19dfa24aa17.86190304_kepfqimlohnjg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 16:46
      
هزّت مساء الأربعاء العاصمة اليمنية صنعاء سلسلة انفجارات قوية، إثر غارات جوية شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع تابعة للحوثيين.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أنّ الدفاعات الجوية تصدّت للطائرات الإسرائيلية التي شنّت "عدوانًا على اليمن".



من جانبها، أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بأنّ الغارات استهدفت مواقع في محافظة الجوف، من بينها المجمّع الحكومي بمديرية الحزم.

وفي السياق ذاته، أكدت القناة 12 العبرية أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ غارات على صنعاء، مشيرة إلى أنّ الأهداف شملت معسكرات ومخازن وقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين.

تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان رسمي: "وعدنا بمزيد من الضربات، واليوم نعدّ لضربة موجعة أخرى للتنظيم الإرهابي الحوثي في اليمن"، مضيفًا أنّ إسرائيل ستواصل استهداف معاقل الحوثيين، مشددًا على أنّ "يد إسرائيل الطويلة ستمتد لضرب الإرهاب أينما كان وأينما ظهر تهديد لمواطنيها".


