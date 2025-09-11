Babnet   Latest update 09:59 Tunis

نيبال.. النيران تلتهم زوجة وزير والمحتجون ينقذون زوجة وزير آخر بأعجوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c284773b7ae8.32616938_qopkfliemngjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 09:10
      
بادر متظاهرون في نيبال لإنقاذ زوجة الوزير ساراد سينغ المعاقة من منزلها المشتعل، بعد أن فر زوجها تاركا إياها أمام خطر الحريق.

وتأتي هذه الحادثة في سياق احتجاجات شعبية واسعة تهز البلاد، حيث تواصلت المظاهرات المناهضة للحكومة بسبب السياسات الاقتصادية المثيرة للاستياء، وخاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وتكاليف المعيشة بين صفوف الشباب.

وفي تطور مأساوي، أدت الاحتجاجات إلى حادث إحراق منزل رئيس الوزراء السابق جلالناث خانال، مما أسفر عن مقتل زوجته راجيالاكشمي تشيتراكار التي علقت داخل المنزل ولم يتمكن رجال الإطفاء من إنقاذها على الرغم من تدخلهم السريع.



وقد أثار الحادث موجة من الحزن والغضب في أرجاء البلاد، ودفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وفتح تحقيق عاجل.

وأعرب رئيس الوزراء السابق عن صدمته وحزنه، معتبرا أن الحادث "هجوم على كل الشعب النيبالي"، داعيا إلى محاسبة المسؤولين ومعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات.

كما توالت ردود الفعل الرسمية والشعبية استنكارا للعنف، مع تأكيد على ضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المتورطين، بينما تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتعامل مع الاحتقان الشعبي المتفاقم.

المصدر: Hindustan times


