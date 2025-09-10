غموض حول مصير رئيس وزراء نيبال.. والجيش يفرض حظرا للتجول بالعاصمة

وكالات - سيّر جنود نيباليون اليوم الأربعاء دوريات في شوارع كاتماندو التي أعلن الجيش السيطرة عليها لفرض النظام بعد احتجاجات أُضرمت خلالها النيران في مقر البرلمان وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة في أسوأ موجة عنف تشهدها البلاد.



وأصدر الجنود أوامر عبر مكبّرات الصوت بفرض حظر للتجوّل أثناء الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد في وقت مرّت حاملات جنود مصفحة من أمام هياكل مركبات وأبنية متفحّمة في الشوارع التي بدت هادئة إلى حد كبير.



اندلاع الاحتجاجات



مسؤولين نيباليين يفرّون بالمروحية بعد محاصرتهم من طرف الحشود الغاضبة إثر مظاهرات عارمة عمّت أنحاء النيبال، كانت قد بدأت بسبب حجب الحكومة لمنصات التواصل الاجتماعي، ثم تحوّلت إلى احتجاجات ضد الفساد والبطالة. pic.twitter.com/LcjdMlGO8m — Rt arabic - الجزائر (@rtarabicalgeria) September 10, 2025

أزمة البطالة



وناشد قائد الجيش النيبالي أشوك راج سيغدل المحتجين «التوقف والدخول في حوار».وحذّر الجيش النيبالي من «الأنشطة التي قد تقود البلاد إلى الاضطرابات وانعدام الاستقرار».كما حذّر الجيش من أن «التخريب والنهب والإحراق أو الهجمات ضد الأفراد والممتلكات باسم الاحتجاج سيتم التعامل معها على أنها جرائم تتم المعاقبة عليها».اندلعت الاحتجاجات التي قادها الشباب يوم الإثنين في العاصمة ضد حظر الحكومة وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الفساد.لكنها تطوّرت إلى تعبير عن الغضب على مستوى البلاد مع إضرام النيران في أبنية حكومية بعد مقتل 19 شخصا على الأقل في حملة أمنية دموية.واستأنف مطار كاتماندو عملياته اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني، مشيرة إلى أن الرحلات الدولية والداخلية التي تم تعليقها منذ الثلاثاء «ستُستأنف اليوم» من دون تقديم مزيد من التفاصيل.وتصاعدت أعمدة الدخان من الأبنية الحكومية ومنازل سياسيين ومتاجر وغيرها من المباني التي استهدفها المحتجون، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس الأربعاء.وهاجمت عصابات الثلاثاء منزل رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرّات ويتزعّم الحزب الشيوعي، وأضرمت فيه النيران.وأعلن لاحقا استقالته لإفساح المجال«للتوصل إلى حل سياسي». وما زال مكان تواجده غير معروف.يعاني أكثر من خُمس سكان النيبال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما من البطالة في النيبال، بحسب البنك الدولي، فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1447 دولارا فحسب.وحُجبت عدة شبكات اجتماعية بينها فيسبوك ويوتيوب وإكس الجمعة بعدما منعت الحكومة الوصول إلى 26 منصة غير مسجلة قبل أن تعيد تشغيلها.ومذاك، انتشرت تسجيلات مصوّرة تظهر التناقض بين معاناة النيباليين العاديين وأبناء السياسيين الذين يتفاخرون بما يملكونه من سلع فخمة وعطلاتهم باهظة الكلفة على موقع «تيك توك» الذي لم يُحجب.