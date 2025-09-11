بطولة الرابطة الأولى - مستقبل سليمان وشبيبة القيروان أبرز المستفيدين

– خرج كل من مستقبل سليمان وشبيبة القيروان أكبر الرابحين من الدفعة الأولى لمباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الخميس.



شبيبة القيروان تعود للانتصارات



أول انتصار لمستقبل سليمان



تعادل سلبي في المتلوي



النتائج



الترتيب بعد الدفعة الأولى من الجولة 5



بقية برنامج الجولة الخامسة



على ملعب، قلبت الشبيبة تأخرها أمامبهدف مبكر لغودين كالو (دق 8) إلى فوز ثمين 2-1 بفضل هدفيوبهذا الانتصار، رفع أبناء المدربرصيدهم إلىفي المركز السادس مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد المرسى عندفي المرتبة 11.على الملعب البلدي ببئر بورقبة، سجّلفوزه الأول هذا الموسم على حساببفضل هدفورفع الفريق رصيده إلىمغادرًا ذيل الترتيب، بينما ازدادت وضعية الأولمبي الباجي سوءًا بعد أن ظل في المركز الأخير بنقطتين فقط، متأثرًا بمشاكله الإدارية وتحضيراته المتعثرة قبل بداية الموسم.في المقابل، انتهى لقاءعلى نتيجة التعادل السلبي (0-0)، ليرفع المتلوي رصيده إلى، مقابلللعمران.الأهداف: كريس جينيور (29')، عبدولاي كانو (73') – غودين كالو (8').الهدف: منوبي حداد (45').| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه || ------- | ----------------- | -- | - | - | - | -- | -- | ---- || 1 | الترجي الجرجيسي | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 || 2 | النادي الإفريقي | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 || 3 | الترجي الرياضي | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 || 4 | الملعب التونسي | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 || 5 | نجم المتلوي | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 || 6 | شبيبة العمران | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 || 7 | شبيبة القيروان | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 || 8 | الاتحاد المنستيري | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 || 9 | اتحاد بن قردان | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 || 10 | مستقبل قابس | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 || 11 | النادي الصفاقسي | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 || 12 | النجم الساحلي | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 || 13 | مستقبل المرسى | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 || 14 | مستقبل سليمان | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 || 15 | النادي البنزرتي | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 || 16 | الأولمبي الباجي | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |* الملعب التونسي 🆚 الترجي الرياضي – ملعب الهادي النيفر بباردو (الحكم: نضال اللطيف / الفار: هيثم قيراط)* الاتحاد المنستيري 🆚 النجم الساحلي – ملعب مصطفى بن جنات (الحكم: محرز المالكي / الفار: مجدي بلاغة)* اتحاد بن قردان 🆚 النادي البنزرتي – ملعب بن قردان الاصطناعي (الحكم: حسام بولعراس / الفار: درصاف القنواطي)* النادي الإفريقي 🆚 النادي الصفاقسي – ملعب حمادي العقربي برادس (الحكم: الصادق السالمي / الفار: نعيم حسني)* مستقبل قابس 🆚 الترجي الجرجيسي – ملعب قابس (الحكم: خليل الجريء / الفار: خالد قويدر)