بطولة الرابطة الأولى - مستقبل سليمان وشبيبة القيروان أبرز المستفيدين
– خرج كل من مستقبل سليمان وشبيبة القيروان أكبر الرابحين من الدفعة الأولى لمباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الخميس.
شبيبة القيروان تعود للانتصارات
على ملعب حمدة العواني بالقيروان، قلبت الشبيبة تأخرها أمام مستقبل المرسى بهدف مبكر لغودين كالو (دق 8) إلى فوز ثمين 2-1 بفضل هدفي كريس جونيور (دق 29) وعبدولاي كانو (دق 78).
وبهذا الانتصار، رفع أبناء المدرب غازي الغرايري رصيدهم إلى 7 نقاط في المركز السادس مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد المرسى عند 4 نقاط في المرتبة 11.
أول انتصار لمستقبل سليمانعلى الملعب البلدي ببئر بورقبة، سجّل مستقبل سليمان فوزه الأول هذا الموسم على حساب الأولمبي الباجي بفضل هدف منوبي حداد (دق 45).
ورفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط مغادرًا ذيل الترتيب، بينما ازدادت وضعية الأولمبي الباجي سوءًا بعد أن ظل في المركز الأخير بنقطتين فقط، متأثرًا بمشاكله الإدارية وتحضيراته المتعثرة قبل بداية الموسم.
تعادل سلبي في المتلويفي المقابل، انتهى لقاء نجم المتلوي وشبيبة العمران على نتيجة التعادل السلبي (0-0)، ليرفع المتلوي رصيده إلى 8 نقاط، مقابل 7 نقاط للعمران.
النتائج* شبيبة القيروان 2 – 1 مستقبل المرسى
الأهداف: كريس جينيور (29')، عبدولاي كانو (73') – غودين كالو (8').
* مستقبل سليمان 1 – 0 الأولمبي الباجي
الهدف: منوبي حداد (45').
* نجم المتلوي 0 – 0 شبيبة العمران
الترتيب بعد الدفعة الأولى من الجولة 5| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه |
| ------- | ----------------- | -- | - | - | - | -- | -- | ---- |
| 1 | الترجي الجرجيسي | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | النادي الإفريقي | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | الترجي الرياضي | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | الملعب التونسي | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | نجم المتلوي | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | شبيبة العمران | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | شبيبة القيروان | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | الاتحاد المنستيري | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | اتحاد بن قردان | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | مستقبل قابس | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | النادي الصفاقسي | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | النجم الساحلي | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | مستقبل المرسى | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 14 | مستقبل سليمان | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | النادي البنزرتي | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | الأولمبي الباجي | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
بقية برنامج الجولة الخامسة* السبت 13 سبتمبر 2025
* الملعب التونسي 🆚 الترجي الرياضي – ملعب الهادي النيفر بباردو (الحكم: نضال اللطيف / الفار: هيثم قيراط)
* الاتحاد المنستيري 🆚 النجم الساحلي – ملعب مصطفى بن جنات (الحكم: محرز المالكي / الفار: مجدي بلاغة)
* اتحاد بن قردان 🆚 النادي البنزرتي – ملعب بن قردان الاصطناعي (الحكم: حسام بولعراس / الفار: درصاف القنواطي)
* الأحد 14 سبتمبر 2025
* النادي الإفريقي 🆚 النادي الصفاقسي – ملعب حمادي العقربي برادس (الحكم: الصادق السالمي / الفار: نعيم حسني)
* مستقبل قابس 🆚 الترجي الجرجيسي – ملعب قابس (الحكم: خليل الجريء / الفار: خالد قويدر)
