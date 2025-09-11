Babnet   Latest update 11:45 Tunis

إحالة سهام بن سدرين ومبروك كورشيد على أنظار القضاء في قضايا فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fd09d37cb3448.93151770_hfikmnlqgjope.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 10:48
      
قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، إحالة كل من سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، ومبروك كورشيد، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك في إطار قضيتين متعلقتين بأعمال الهيئة.

وتخص القضية الأولى الصلح مع التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي، حيث تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق بودن على ذمة هذه القضية.



أما القضية الثانية فتتعلق بـالصلح المبرم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة مع سليم شيبوب، وفق ما ورد في ملف القضية وأبحاث التحقيق.


