إحالة سهام بن سدرين ومبروك كورشيد على أنظار القضاء في قضايا فساد مالي

قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، إحالة كل من سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، ومبروك كورشيد، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك في إطار قضيتين متعلقتين بأعمال الهيئة.



وتخص القضية الأولى الصلح مع التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي، حيث تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق بودن على ذمة هذه القضية.

