اضواء على الجهات: ولاية بنزرت تتطلع الى احداث ميناء من الجيل الثالث او الرابع وحل المشاكل العقارية العالقة خلال المخطط التنموي المقبل - مسؤول جهوي

وات - حوار باسم بدري - اكد المدير الجهوي للتنمية بولاية بنزرت عبد اللطيف حميد ان ولاية بنزرت تطمح الى احداث ميناء من الجيل الثالث او الرابع على الخط الساحلي الشمالي الى جانب ايجاد حلول للإشكاليات العقارية العالقة من ناحية والعمل على تشخيص رصيد من المدخرات العقارية الصناعية خاصة في ظل تنامي الطلب على الاراضي وفق نوايا الاستثمار.

واضاف حميد في حوار مع وات في اطار مهمة اضواء على الجهات، ان هذا الميناء الذي تم اقتراحه على امتداد مسار اعداد المخطط الخماسي للتنمية اعد بشكل تصاعدي انطلاقا من المحلي في اتجاه الجهوي ثم الاقليمي سيتيح للمنطقة استقطاب السفن الكبيرة التي تحتاج الى الرسو بالموانئ المتواجدة بالمياه العميقة.

وابرز حميد في بداية الحوار وجود عديد الاشكاليات القائمة على مستوى بنزرت من بينها عدم توظيف المقومات التنموية الجهوية على غرار الموقع الجغرافي الإستراتيجي والمساحات الغابية التي تمتد على قرابة 100 الف هكتار الى جانب اكثر من 200 كلم من السواحل وعدم الاستفادة من بعض المواقع السياحية المميزة على غرار جزيرة جالطة ومحمية اشكل وكذلك من مجموعة البحيرات الطبيعية اشكل وغار الملح وبنزرت.



ولاحظ المسؤول وجود تفاوت على مستوى التنمية الجهوية، اذا تشهد منطقة البحيرتين او تينجة ومنزل بورقيبة، ماطر، منزل جميل وبنزرت الشمالية والجنوبية تمركز الانشطة الاقتصادية في حين تشهد المنطقة الشرقية التي تضم العالية وراس الجبل وغار الملح واوتيك تواجدا للانشطة الاقتصادية ولكنها تركز اكثر على تعاطي النشاط الفلاحي.وشدد حميد على ان المنطقة الغربية التي تضم سجنان وجومين وغزالة توجد في آخر الترتيب وفق مؤشرات التنمية وتستوجب بالتالي تدخلات عاجلة لتدعيم البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش.ولاحظ ان الرؤية التنموية المستقبلية تتمثل في التوظيف الانجع للمقومات التنموية للجهة بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف المعتمديات والاستغلال المستديم للموارد المتوفرة وتعزيز الترابط بين مختلف مناطق المعتمدية الواحدة وبين المعتمديات والمناطق الاخرى وذلك من خلال تطوير شبكة الطرقات.ولفت الى اهمية ملف التطهير، حيث انطلق العمل على عديد المحاور سواء من خلال تهيئة وتوسيع شبكة التطهير ببنزرت وكذلك تأهيل محطة التطهير ببنزرت بكلفة 116 مليون دينار والعمل على تعبئة الموارد لتوسيع الشبكة التطهير بالمناطق الريفية بمحيط بحيرة بنزرت.وبين في اطار ربط التجمعات الجديدة بالتطهير وفي غياب محطات التطهير، يجري العمل على انجاز 3 محطات تطهير بكل من سجنان وأوتيك المنطقة الصناعية و قرعة المبطوح مع العمل مستقبلا على دراسة وانجاز محطتي التطهيربغزالة وجومين وبالتالي استكمال حلقة التطهير بولاية بنزرت.واستعرض المسؤول 5 مشاريع مهيلكة يتم العمل على انجازها وتتمثل في الوصلة الدائمة والتي تبلغ اجمالي التمويلات المرصودة لها زهاء 880 مليون دينار والتي من المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال بالكامل مع موفي 2027 علما وان بعض المكونات ستكون جاهزة قبل هذا التاريخ.واشار الى وجود مشروع تحسين نسبة التزود بالمياه الصالحة للشراب بالوسط الريفي ، بقيمة 330 مليون دينار، والذي يهدف الى بلوغ مستوى ربط تصل الى زهاء 97 بالمائة.وتطرق حميد الى البرنامج المندمج لازالة التلوث ببحيرة بنزرت، والذي يتضمن 3 مكونات تتمثل في ازالة التلوث الصناعي الصادر عن بعض الشركات وتهذيب وتوسعة شبكة التطهير وتأهيل محطات التطهير ومشروع تهيئة وتوسعة ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمان والفسحة الشاطئية بكلفة 23 مليون دينار والذي سينطلق قريبا في الإنجاز.ويضم مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، والذي يعد من بين اهم المشاريع المهيكلة، قسطا اولا يتمثل في تزويد جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبدالرحمان والعالية واوتيك وغار الملح وراس الجبل بالغاز الطبيعي والذي انطلق استغلاله بمنطقة اوتيك في حين يواجه القسط الثاني المتعلق بتزويد مدينة بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر وتينجة بالغاز الطبيعي بعض الصعوبات والتي تسعى الجهة بالتنسيق مع المصالح المعنية لتجاوز الإشكاليات المطروحة والتسريع في نسق الإنجاز.ولاحظ حميد في ذات السياق انه توجد دراسة لتزويد مدينة بنزرت بالغاز الطبيعي من خلال مد شبكة على مستوى القنال وسيتم قريبا إعلان طلب عروض للانطلاق في انجاز الجزء الأول من المشروع.وابرز حميد ان مشروع التنمية المندمجة، الذي تعكف ولاية بنزرت على انجاز مختلف مكوناته، يشمل 11 معتمدية وستستفيد كل معتمدية من تمويل في حدود 10 مليون دينار مخصصة لتطوير البنية الاساسية وتحسين الطرقات والمسالك الريفية الى جانب الاسواق والفضاءات الصناعية و التجهيزات الجماعية على غرار ملاعب الاحياء ودور الثقافة.وتشمل قائمة المعتمديات كل من بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية و جرزونة و منزل جميل ومنزل بورقيبة وماطر وغزالة وغار الملح واوتيك وراس الجبل والعالية علما وان قائمة اولي من المعتمديات استفادت من تمويلات التنمية المندمجة في قسطه الأول.وشدد على ان ولاية بنزرت تعمل على ايجاد حلول للإشكاليات التي تحول دون تنفيذ او تسريع انجاز بعض المشاريع بالنسبة لكل القطاعات وذلك من خلالها عرضها على انظار اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع العمومية تحت رئاسة والي بنزرت.وتطرق حميد الى عديد المشاريع المنجزة في القطاع الصحي على غرار انجاز مركز توليد ببنزرت والذي تقدمت نسبه انجازه الى جانب العمل على انجاز 3 اقسام استعجالية بكل من المستشفي الجامعي الحيبب بوقطفة والمستشفي المحلي بماطر والمسشفي المحلي بسجنان الى جانب إنجاز مركز للصحة الأساسية بغزالة والذي سيدخل قريبا حيّز الإستغلال والاعداد لانطلاق إحداث مركز للصحة الاساسية بمنزل بورقيبة.