حوالي 40 بالمائة من المساحة المحترثة مخصصة للزياتين وتونس تساهم عالميا ب30 بالمائة من التمور -المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

كشفت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، انجي الدقي ان 40 بالمائة من المساحة المحترثة في البلاد مخصصة للزياتين وان تونس تساهم عالميا بنسبة 30 بالمائة من التمور (دقلة النور).



وأضافت خلال اشغال ملتقى الأعمال السعودي التونسي ان تونس هي ثاني مصدر بعد الاتحاد الاوروبي في قطاع الزياتين والرابعة على مستوى انتاج زيت الزيتون كما ان 70 بالمائة من التمور التونسية هي دقلة نور وتونس تصدر اكثر من 30 بالمائة من منتوجاتها.



وأبرزت المسؤولة ان أهم فرص الاستثمار في قطاع الزياتين هو تعليب زيت الزيتون واستخراج وتعليب زيت الزيتون البيولوجي اضافة الى تثمين كل مخلفات الانتاج.واستعرضت بالمناسبة في مداخلة لها اهم الحوافز في قطاع الاستثمار في الفلاحة والفرص المتاحة والامتيازات التي يخولها قانون الاستثمار من امتيازات مالية وجبائية لاسيما ما تتمتع به بعض القطاعات من منحة تفوق 50 و60 بالمائة . وتخص هذه المنحة بالمشاريع المتعلقة باستدامة والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية منها استغلال الطاقات المتجددة والري الذكي والحلول المجددة التي تقدمها المؤسسات الناشئة والفلاحة الايكولوجية.كما استعرضت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري وتعليب التن والقشريات .واكدت ان اطار قانون الاستثمار هو من اجل استثمارات مستدامة تحتوي على تصرف رشيد في الموارد الطبيعية مشيرة الى نقاط القوة في الاستثمار الفلاحي لا سيما هيكل مختص للاستثمار في الفلاحة وهو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل الصندوق الاخضر للمناخ.