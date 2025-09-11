فيفا تنصف الجامعة التونسية لكرة القدم في قضية رفض لاعبين الالتحاق بالمنتخب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2a89ba2b2c1.49381166_pqonljghkemfi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر قرارًا صريحًا لصالحها بخصوص الشكوى المقدّمة على خلفية رفض لاعبين تونسيين الالتحاق بالمنتخب الوطني خلال المباريات الدولية الأخيرة.



وأوضح بيان الجامعة أنّ "الفيفا اعتبرت أن إجراءات الجامعة في توجيه الدعوات للاعبين ولأنديتهما كانت سليمة وملزمة، وأنّ رفض الالتحاق يعرّض المعنيين للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح الدولية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية عند الاقتضاء".

