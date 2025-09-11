Babnet   Latest update 11:45 Tunis

فيفا تنصف الجامعة التونسية لكرة القدم في قضية رفض لاعبين الالتحاق بالمنتخب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2a89ba2b2c1.49381166_pqonljghkemfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 11:45 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر قرارًا صريحًا لصالحها بخصوص الشكوى المقدّمة على خلفية رفض لاعبين تونسيين الالتحاق بالمنتخب الوطني خلال المباريات الدولية الأخيرة.

وأوضح بيان الجامعة أنّ "الفيفا اعتبرت أن إجراءات الجامعة في توجيه الدعوات للاعبين ولأنديتهما كانت سليمة وملزمة، وأنّ رفض الالتحاق يعرّض المعنيين للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح الدولية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية عند الاقتضاء".



ورغم أنّ الجامعة لم تكشف عن هوية اللاعبين، فقد راجت خلال الفترة الماضية أخبار بشأن يوسف سنانة المحترف في نادي السيلية القطري، ولؤي الترايعي لاعب الوحدة الإماراتي، اللذين لم يستجيبا لدعوة النافذة الدولية لشهر سبتمبر.

وأكدت الجامعة التونسية التزامها بـ"الدفاع عن حقوق المنتخبات الوطنية وحماية مكانة تونس في المحافل الدولية"، متعهدة للجماهير التونسية بمواصلة العمل بجميع الوسائل القانونية لتوفير أفضل الظروف لنجاح المنتخبات وتشريف الراية الوطنية.


