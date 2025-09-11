لجنة اعتصام الصمود أمام السفارة الأمريكية تدعو التونسيين إلى دعم أسطول فك الحصار على غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2d190182458.05331104_fioqlhpjmkneg.jpg width=100 align=left border=0>

دعت لجنة اعتصام الصمود أمام السفارة الأمريكية التونسيين والقوى الحية إلى المشاركة في هذا الاعتصام وتصعيد الضغط ودعم أسطول الصمود العالمي والمغاربي لفكّ الحصار عن قطاع غزّة، حسب بيان نشرته الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع.



يشار إلى أنّ اعتصام الصمود، المنظّم من قبل "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" بالتعاون مع "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" وحزب التيار الشعبي والشباب القومي العربي الأعضاء في الشبكة والتنسيقية، دخل اليوم الخميس يومه الخامس، ومن المقرر أن يتواصل لمدة أسبوع.

