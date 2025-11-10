بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911a8ed1557d4.92703178_iqkpmfgehnjlo.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي العالية ومنزل بورقيبة في ولاية بنزرت، يوم الأحد، حادث مرور أودى بحياة توأم يبلغان من العمر 34 سنة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان أف أم بالجهة.



وأوضح المصدر ذاته أن الشقيقين كانا على متن دراجة، وتم العثور عليهما متوفيين على حافة الطريق، حيث تم نقلهما إلى المستشفى المحلي بالعالية قبل تحويلهما إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لإجراء التشريح وتحديد أسباب الوفاة.









كما أكدت الأجهزة الأمنية فتح بحث في الحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوعه.

